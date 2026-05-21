＜義両親、老後よろしく！？＞裏にある思惑は…「全額返還しておいた」驚愕した私たち【第2話まんが】
私（リナ）は現在、妊娠中。夫のタクマと生まれてくる命を楽しみにしながら、仕事も家事も無理のないペースで生活しています。タクマは奨学金を借りて大学に行き、今も毎月の給料のなかから返還しつづけています。タクマの弟のカズヤくんも奨学金を借りたと聞いているし、義実家の教育方針として「自分のことは自分で」という考え方なのかもしれません。しかし妊娠8ヶ月になった頃……。タクマの携帯にいきなり、義実家から連絡がありました。
急ぎの用だと言うので、私たちは週末に車で3時間ほどの場所にある義実家まで行くことにしました。もしかして重大な病気が見つかったとか、大きなトラブルに巻き込まれたとか……？ しかし見せられたのは予想外のものでした。
もしかして私たち夫婦に子どもが生まれるから、負担を減らす手助けをしてくれたってことでしょうか。急にどうしたんだろうと思いながらも、義両親の心遣いに感謝しました。しかしカズヤくんは疑いの目で義両親を見ています。
お腹の赤ちゃんも順調に育ち、あと少しで3人家族に……。そう思っていた頃に、義両親からの急な呼び出しがありました。話を聞いてみると、なんと！ 奨学金を返してくれたと言うのです。そこには奨学金返還が完了したことを示す書類が、タクマとカズヤくんの2人分ありました。
タクマは感動して涙ぐみ、心からのお礼を伝えていました。しかしカズヤくんは義両親の思惑を見抜いていたようです。義両親は奨学金の返還の代わりに、自らの老後の面倒を見るようお願いしてきました。予想外の展開に私たち夫婦は驚いてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
急ぎの用だと言うので、私たちは週末に車で3時間ほどの場所にある義実家まで行くことにしました。もしかして重大な病気が見つかったとか、大きなトラブルに巻き込まれたとか……？ しかし見せられたのは予想外のものでした。
もしかして私たち夫婦に子どもが生まれるから、負担を減らす手助けをしてくれたってことでしょうか。急にどうしたんだろうと思いながらも、義両親の心遣いに感謝しました。しかしカズヤくんは疑いの目で義両親を見ています。
お腹の赤ちゃんも順調に育ち、あと少しで3人家族に……。そう思っていた頃に、義両親からの急な呼び出しがありました。話を聞いてみると、なんと！ 奨学金を返してくれたと言うのです。そこには奨学金返還が完了したことを示す書類が、タクマとカズヤくんの2人分ありました。
タクマは感動して涙ぐみ、心からのお礼を伝えていました。しかしカズヤくんは義両親の思惑を見抜いていたようです。義両親は奨学金の返還の代わりに、自らの老後の面倒を見るようお願いしてきました。予想外の展開に私たち夫婦は驚いてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子