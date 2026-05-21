BTS・Jimin（ジミン、30）の2枚目ソロアルバム「MUSE」が17日、発売から668日で韓国語のソロアルバムとして史上初となる40億ストリーミングを超えた。韓国メディアが報じた。

世界中のファンから愛されている同アルバムの40億超えは、韓国語アルバムの中で最短期間の新記録で、韓国語ソロアルバムとしては初めてとなる。

Jiminは12日、Spotifyの個人プロフィルで、コラボなしの22曲の純粋なソロ曲が68億ストリーミングを突破した。これはK−POPソロ歌手としては初めて、かつ唯一の記録である。コラボ曲を含む個人プロフィル上の34曲の全ストリーミング83億のうち、80％を超える68億のストリーミングが純粋なソロ曲だけで構成されている。

韓国メディアのスターニュースは21日「Jiminの兵役期間中に米ビルボード『ホット100』で、33週連続チャートインを記録した2枚目アルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』は、現在Spotifyで総計24億1458万回以上ストリーミングされている。ビルボード・ホット100チャートで韓国ソロ初の1位を獲得したJiminの『Like Crazy』は、14億5271万ストリーミングを記録した。2曲は海外の有名歌手とのコラボレーションなしでソロ曲として成果を上げている」と報じた。