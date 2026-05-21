叱るよりも「ありがとう」を。当番や係ができない子をサポートする「当番ごっこ」の方法とは？【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

入学してからの「困りごと」とおうちサポート【当番や係をやることができない】

困りごと【交代制で回ってくる当番】

小学校には、いろいろな当番や係があります。当番では決められたことをきちんとやるという責任感、係は自分たちでよりよくするために自主的に考えるということを学ばせる目的のもと導入されています。当番は、交代制でどの子にも回ってきます。係は、自分たちのやりたいものを話し合って決めていきます。

当番や係の仕事を忘れてしまったり、途中で放り出してしまったりしては、周囲から注意を受けることも。また本人にとっても「できなかった」という失敗体験になってしまうこともあるかもしれません。

考えられる背景【興味がない、やりがいを感じない】

興味のあるものだと気持ちが向きやすく張りきって係の仕事ができる子もいます。興味の有無で意欲や遂行に差が出る場合は、興味のある係・適材適所の係を繕って選択肢を絞ってもらうのもよいかもしれません。活躍の場、まわりから一目置かれる機会にもなりえます。

役割をこなすことにやりがいを感じない場合もあります。人との関係性のなかでの育ちが未熟なことも考えられます。また、自分が当番や係だと気がつかず、できないこともあるかもしれません。

イラスト：こやまもえ

サポートポイント【おうちで「 当番ごっこ」をやろう】

家庭でも給食当番の練習をしてみましょう。給食のようにトレイを使い、それぞれの食器に自分でよそい、食卓まで運びます。食べ終わったら台所までもっていく下膳の練習もしましょう。その際に、こぼしてしまっても怒らないこと。こぼしたものは雑巾やティッシュで拭いて、こぼした分はよそい直すなどの対処法を教えます。「こぼしても大丈夫」とうまくいかなかったときにどう対応すればいいのかを教えましょう。

また、お手伝いの当番をやってみましょう。靴を並べる、机を拭く、洗濯ものをはずす、ごみを捨てるなど。与えられた役割を実行する経験を積むことが目的です。当番ができたときには、家族から感謝の気持ちを伝えましょう。家族のためになった、喜ばれたという経験が、人の役に立ちたいという気持ちにつながっていきます。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ