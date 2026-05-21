日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3019（+77.0 +2.62%）
ホンダ 1370（+27 +2.01%）
三菱ＵＦＪ 3115（+85 +2.81%）
みずほＦＧ 7191（+209 +2.99%）
三井住友ＦＧ 6050（+168 +2.86%）
東京海上 7891（+74 +0.95%）
ＮＴＴ 157（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2795（+15 +0.54%）
ソフトバンク 227（+0.6 +0.27%）
伊藤忠 1966（+31 +1.60%）
三菱商 5518（+82 +1.51%）
三井物 5938（+134 +2.31%）
武田 5302（+47 +0.89%）
第一三共 2627（+21.5 +0.83%）
信越化 6996（+151 +2.21%）
日立 5047（+139 +2.83%）
ソニーＧ 3627（+21 +0.58%）
三菱電 5903（+156 +2.71%）
ダイキン 23982（+377 +1.60%）
三菱重 4107（+83 +2.06%）
村田製 6347（+183 +2.97%）
東エレク 47890（+1790 +3.88%）
ＨＯＹＡ 27082（+582 +2.20%）
ＪＴ 6360（+14 +0.22%）
セブン＆アイ 1947（+3.5 +0.18%）
ファストリ 76205（+1465 +1.96%）
リクルート 9837（+184 +1.91%）
任天堂 7590（+90 +1.20%）
ソフトバンクＧ 5642（+603 +11.97%）
キーエンス（普通株） 76250（+3340 +4.58%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3019（+77.0 +2.62%）
ホンダ 1370（+27 +2.01%）
三菱ＵＦＪ 3115（+85 +2.81%）
みずほＦＧ 7191（+209 +2.99%）
三井住友ＦＧ 6050（+168 +2.86%）
東京海上 7891（+74 +0.95%）
ＮＴＴ 157（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2795（+15 +0.54%）
ソフトバンク 227（+0.6 +0.27%）
伊藤忠 1966（+31 +1.60%）
三菱商 5518（+82 +1.51%）
三井物 5938（+134 +2.31%）
武田 5302（+47 +0.89%）
第一三共 2627（+21.5 +0.83%）
信越化 6996（+151 +2.21%）
日立 5047（+139 +2.83%）
ソニーＧ 3627（+21 +0.58%）
三菱電 5903（+156 +2.71%）
ダイキン 23982（+377 +1.60%）
三菱重 4107（+83 +2.06%）
村田製 6347（+183 +2.97%）
東エレク 47890（+1790 +3.88%）
ＨＯＹＡ 27082（+582 +2.20%）
ＪＴ 6360（+14 +0.22%）
セブン＆アイ 1947（+3.5 +0.18%）
ファストリ 76205（+1465 +1.96%）
リクルート 9837（+184 +1.91%）
任天堂 7590（+90 +1.20%）
ソフトバンクＧ 5642（+603 +11.97%）
キーエンス（普通株） 76250（+3340 +4.58%）