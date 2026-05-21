日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3019（+77.0　+2.62%）
ホンダ　1370（+27　+2.01%）
三菱ＵＦＪ　3115（+85　+2.81%）
みずほＦＧ　7191（+209　+2.99%）
三井住友ＦＧ　6050（+168　+2.86%）
東京海上　7891（+74　+0.95%）
ＮＴＴ　157（+0.5　+0.32%）
ＫＤＤＩ　2795（+15　+0.54%）
ソフトバンク　227（+0.6　+0.27%）
伊藤忠　1966（+31　+1.60%）
三菱商　5518（+82　+1.51%）
三井物　5938（+134　+2.31%）
武田　5302（+47　+0.89%）
第一三共　2627（+21.5　+0.83%）
信越化　6996（+151　+2.21%）
日立　5047（+139　+2.83%）
ソニーＧ　3627（+21　+0.58%）
三菱電　5903（+156　+2.71%）
ダイキン　23982（+377　+1.60%）
三菱重　4107（+83　+2.06%）
村田製　6347（+183　+2.97%）
東エレク　47890（+1790　+3.88%）
ＨＯＹＡ　27082（+582　+2.20%）
ＪＴ　6360（+14　+0.22%）
セブン＆アイ　1947（+3.5　+0.18%）
ファストリ　76205（+1465　+1.96%）
リクルート　9837（+184　+1.91%）
任天堂　7590（+90　+1.20%）
ソフトバンクＧ　5642（+603　+11.97%）
キーエンス（普通株）　76250（+3340　+4.58%）