◆米大リーグ マリナーズ５―４ホワイトソックス（２０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、敵地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し５打数２安打１打点で存在感を見せたが、チームは１点差の接戦の末に競り負けた。

マリナーズの先発は初対戦の右腕のハンコック。初回１死走者なしの１打席目は捕ゴロ。低めのスライダー（スイーパー）を完全に打ち損じた。１点を追う３回１死一塁の２打席目は初球に反応も左飛。１点を追う５回１死一、二塁の３打席目は、２ボールからの３球目をはじき返して同点の右前適時打。２試合ぶりの安打で、リーグ３位タイとなる３３打点目となった。

同点の７回２死走者なしの４打席目は３番手右腕・ブラッシュと対戦。フルカウントから６球目をはじき返すと、投手強襲の内野安打で２打席連続の出塁となった。２点を追って迎えた９回は前を打った代打・グリチェクが右翼へソロ。１点差に迫った村上の９回無死走者なしの５打席目は見逃し三振に倒れた。最後は際どい外角のボールをストライク判定されてＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）でチャレンジしたが、判定は覆らなかった。

マルチ安打で打率は２割４分４厘に上昇。一方で１７本でリーグ単独トップの本塁打は４試合、１９打席連続で出ていない。あす２１日（同２２日）は試合がなく、２２日（同２３日）からはジャイアンツと敵地で３連戦が予定されている。