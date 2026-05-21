NFLスティーラーズのQBアーロン・ロジャーズ（42）が20日（日本時間21日）、26〜27年シーズンを最後に引退する意向を明かした。米スポーツ専門局ESPNが報じた。

ロジャーズは「今季が最後のシーズンになるのか？」と問われ「そうだ。これが最後だ」と答えた。

今年1月、スティーラーズがワイルドカードプレーオフでテキサンズに敗れ、マイク・トムリン前ヘッドコーチ（HC）が退任した時にも「これでキャリアは終わりだ」と感じたという。しかし、パッカーズ時代の10〜11年にスーパーボウルを制した際のマイク・マッカーシー氏の新HC就任を受け、「マイクとまた一緒にやるのも面白い」と考え、スティーラーズと契約を1年延長したという。

ロジャーズは05年に入団したパッカーズで22〜23年シーズンまでプレー。23年にジェッツへトレードで移籍し、25年にスティーラーズに加入した。NFLのQBとして歴代6位の163勝をマークし、4度のMVPは歴代2位。昨季は16試合に先発してパス獲得3322ヤード、24TDパスを記録した。