「フェイスカバーは苦手だった」が変わる？ 夏の外出で注目されるヤケーヌ
日差しが強くなる季節、紫外線対策は必須。でも、フェイスカバーには「暑苦しい」「息がしにくそう」というイメージが先行しがちだ。最近では、装着したまま水分補給が可能で呼吸もしやすい、“つけたままでもラク”なタイプも人気を集めている。なかでも注目されている「ヤケーヌ」を紹介する。
【写真】目尻やこめかみ付近まで徹底カバー「ヤケーヌ」のフェイスカバー
■なぜ“ヤケーヌ”が人気？「プロ仕様」の老舗の技術
この「ヤケーヌ」を手掛けているのは、1952年創業の老舗メーカー「株式会社丸福繊維」。もともとは農作業服の専業メーカーとして、日本の農村衣料の改善に尽力してきた歴史がある。
その技術力を活かし、強い日差しの中での作業を支えるために進化してきたのが、「ヤケーヌフェイスカバー」だ。
最大の特徴は、口元の開口部。「呼吸のしやすさ」や「首元までカバーできる安心感」が支持され、今では農作業だけでなく、散歩や自転車、買い物など日常使いでも人気を集めている。SNSなどでも「一度使うと戻れない」という声も見られる。
■使用シーンに合わせて選べるヤケーヌのフェイスカバー
【1】[YAKeNU UV CUT MASK] 日焼け防止フェイスカバー ヤケーヌスタンダード（マジック式）
シリーズの原点ともいえる「スタンダード」は、普段使いしやすいモデル。背面がマジックテープ仕様となっており、着脱スムーズなのが特徴だ。洗濯物を干す際や、近所への買い物、ウォーキングといった日常シーンでも使いやすい。最大の特徴である開口部からは、装着したまま飲み物を口にできるため、屋外での活動時にも重宝する。
レビューでは「息苦しさが全くない」「もっと早く買えばよかった」との声も。機能は十分ながら、軽やかな着け心地で、フェイスカバーを初めて使う人にも取り入れやすい一枚だ。
【2】[YAKeNU UV CUT MASK] 日焼け防止フェイスカバー ヤケーヌ爽クール（スナップ式）
暑さが厳しい夏や、運動量の多いシーンで活躍するのが「爽クール」。接触冷感素材を採用しており、肌に触れた瞬間にひんやり感がある。背面はスナップボタン式で、髪型を崩しにくく、しっかりと固定できるのもポイントだ。汗をかいてもベタつきにくく、通気性にも配慮されているため、真夏の屋外イベントなどでも使いやすい。
「つけている方が涼しく感じる」という口コミの声も見られる。快適性を重視したい人や、スポーツシーンで使いたい人にもぴったりなモデルだ。
【3】[YAKeNU UV CUT MASK] 日焼け防止フェイスカバー ヤケーヌ目尻プラス
紫外線が特に気になる目尻やこめかみ付近まで、広範囲にカバーできるのが「目尻プラス」だ。通常タイプでは覆いきれない目元の横まで布が届くため、シミ対策をしっかりしたい人から注目を集めている。長時間の旅行やガーデニングなど、強い日差しを浴びるシーンでも安心感がある。しっかりガードしつつも、ヤケーヌ特有の立体構造によって、会話や呼吸がしやすいのも特徴だ。
紫外線対策を重視したい人はもちろん、普段使いしやすい点も魅力となっている。
フェイスカバーというと、「息苦しそう」「暑そう」と感じる人も多いかもしれない。「ヤケーヌフェイスカバー」は、呼吸のしやすさや、水分補給のしやすさなど、快適性に配慮されているのが特徴だ。
日常使いからスポーツ、レジャーまで、シーンに合わせて選べるモデルが揃っているのも魅力。暑さが厳しくなるこれからの季節、無理なく続けやすい紫外線対策として取り入れる人も増えている。
【写真】目尻やこめかみ付近まで徹底カバー「ヤケーヌ」のフェイスカバー
■なぜ“ヤケーヌ”が人気？「プロ仕様」の老舗の技術
この「ヤケーヌ」を手掛けているのは、1952年創業の老舗メーカー「株式会社丸福繊維」。もともとは農作業服の専業メーカーとして、日本の農村衣料の改善に尽力してきた歴史がある。
最大の特徴は、口元の開口部。「呼吸のしやすさ」や「首元までカバーできる安心感」が支持され、今では農作業だけでなく、散歩や自転車、買い物など日常使いでも人気を集めている。SNSなどでも「一度使うと戻れない」という声も見られる。
■使用シーンに合わせて選べるヤケーヌのフェイスカバー
【1】[YAKeNU UV CUT MASK] 日焼け防止フェイスカバー ヤケーヌスタンダード（マジック式）
シリーズの原点ともいえる「スタンダード」は、普段使いしやすいモデル。背面がマジックテープ仕様となっており、着脱スムーズなのが特徴だ。洗濯物を干す際や、近所への買い物、ウォーキングといった日常シーンでも使いやすい。最大の特徴である開口部からは、装着したまま飲み物を口にできるため、屋外での活動時にも重宝する。
レビューでは「息苦しさが全くない」「もっと早く買えばよかった」との声も。機能は十分ながら、軽やかな着け心地で、フェイスカバーを初めて使う人にも取り入れやすい一枚だ。
【2】[YAKeNU UV CUT MASK] 日焼け防止フェイスカバー ヤケーヌ爽クール（スナップ式）
暑さが厳しい夏や、運動量の多いシーンで活躍するのが「爽クール」。接触冷感素材を採用しており、肌に触れた瞬間にひんやり感がある。背面はスナップボタン式で、髪型を崩しにくく、しっかりと固定できるのもポイントだ。汗をかいてもベタつきにくく、通気性にも配慮されているため、真夏の屋外イベントなどでも使いやすい。
「つけている方が涼しく感じる」という口コミの声も見られる。快適性を重視したい人や、スポーツシーンで使いたい人にもぴったりなモデルだ。
【3】[YAKeNU UV CUT MASK] 日焼け防止フェイスカバー ヤケーヌ目尻プラス
紫外線が特に気になる目尻やこめかみ付近まで、広範囲にカバーできるのが「目尻プラス」だ。通常タイプでは覆いきれない目元の横まで布が届くため、シミ対策をしっかりしたい人から注目を集めている。長時間の旅行やガーデニングなど、強い日差しを浴びるシーンでも安心感がある。しっかりガードしつつも、ヤケーヌ特有の立体構造によって、会話や呼吸がしやすいのも特徴だ。
紫外線対策を重視したい人はもちろん、普段使いしやすい点も魅力となっている。
フェイスカバーというと、「息苦しそう」「暑そう」と感じる人も多いかもしれない。「ヤケーヌフェイスカバー」は、呼吸のしやすさや、水分補給のしやすさなど、快適性に配慮されているのが特徴だ。
日常使いからスポーツ、レジャーまで、シーンに合わせて選べるモデルが揃っているのも魅力。暑さが厳しくなるこれからの季節、無理なく続けやすい紫外線対策として取り入れる人も増えている。