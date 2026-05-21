２１日の主なマーケットイベント ２１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０８：５０ 日・機械受注

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・経常収支

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・建設支出

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）



○決算発表・新規上場など



※海外企業決算発表：ウォルマートほか



出所：MINKABU PRESS