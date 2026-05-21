― ダウは645ドル高と反発、米イランの戦闘終結に向けた交渉進展を期待 ―

ＮＹダウ 　　　50009.35 ( +645.47 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7432.97 ( +79.36 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26270.36 ( +399.65 )
米10年債利回り　　4.589 ( -0.077 )

ＮＹ(WTI)原油 　　98.26 ( -5.89 )
ＮＹ金 　　　　　4535.3 ( +24.1 )
ＶＩＸ指数　　　　17.44 ( -0.62 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　61525 ( +1825 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　61535 ( +1835 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース