米国市場データ ＮＹダウは645ドル高と反発 （5月20日）
― ダウは645ドル高と反発、米イランの戦闘終結に向けた交渉進展を期待 ―
ＮＹダウ 50009.35 ( +645.47 )
Ｓ＆Ｐ500 7432.97 ( +79.36 )
ＮＡＳＤＡＱ 26270.36 ( +399.65 )
米10年債利回り 4.589 ( -0.077 )
ＮＹ(WTI)原油 98.26 ( -5.89 )
ＮＹ金 4535.3 ( +24.1 )
ＶＩＸ指数 17.44 ( -0.62 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 61525 ( +1825 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 61535 ( +1835 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50009.35 ( +645.47 )
Ｓ＆Ｐ500 7432.97 ( +79.36 )
ＮＡＳＤＡＱ 26270.36 ( +399.65 )
米10年債利回り 4.589 ( -0.077 )
ＮＹ(WTI)原油 98.26 ( -5.89 )
ＮＹ金 4535.3 ( +24.1 )
ＶＩＸ指数 17.44 ( -0.62 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 61525 ( +1825 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 61535 ( +1835 )
※( )は大阪取引所終値比
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