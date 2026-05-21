【追加キャラクター「イングリッド」】 5月28日 実装予定 価格： Year 3 Character Pass 3,000円 Year 3 アルティメットパス 4,800円 ※ゲーム内通貨「ファイターコイン」で単体購入可能

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6（以下、スト6）」にて、5月28日にアバターバトル関連の新モードの実装とYear 3のラストを飾る新キャラクター「イングリッド」の配信を予定している。

5月頭に開催された「EVO Japan 2026」にて、イングリッドの先行試遊が実施されていたが、あまりの人気にタイミングによっては試遊の規制が掛かっていたりと、会場で触れることができなかった人もいるだろう。

そこで本稿では、イングリッドの性能やすべての必殺技の特徴をクラシックとモダンを合わせて紹介していく。必殺技コマンドはテンキー表記で記載する。

【『ストリートファイター6』イングリッド（Ingrid）ゲームプレイトレーラー】

テンキー表記。画像はカプコン「シャドルー格闘家研究所」より

サンシンボルによる技強化で戦いの幅が無限大

イングリッドは「スト6」の中ではかなり特殊な性能をしているロングレンジタイプのキャラクターだ。

一番の特徴は、「サンシンボル」と呼ばれるストックを消費して特定の必殺技を強化できるというポイント。舞の焔ストックと違い、通常の必殺技で最大4つまでストックを溜めることができるので、強化版の必殺技の回転率が良さそうだ。

軌道が変化する飛び道具や対空技、さらに当身技やワープまで所持しており、かなり強い技が揃っている印象だ。

遠距離が強い分、通常の攻撃のリーチなどは短め。移動速度と「ドライブラッシュ」の速度はそこまで速くはないが、しゃがみ中Kからの「キャンセルドライブラッシュ」が可能なので、被起き攻め時の逆択などでは活躍しそうだ。

やれることが多く自由度が高いので、プレーヤーによってプレイスタイルに個性が出そうなキャラクターである。どのような立ち回りが強いのか、CPU Lv7のキャラクター対戦動画を公開するので参考にしてほしい。

必殺技

サンシュート（236＋P／4 or N＋SP）

【【スト6】「イングリッド」対戦動画（CPU Lv7）を先行公開】

※ボタンホールドで性質変化

停滞した後、前進する光弾を飛ばす必殺技。ボタンの強度によって発射される高度が変わり、ボタンホールドで弾が前進していく弾速や軌道が変化する。弾の速度や軌道が非常に読みづらく、ドライブパリィを釣ることなどもできそうだ。

弾が射出された後、一瞬その場に止まった後に飛んでいく

強版は弾を上に飛ばし、ホールドで弾の軌道が下方向に前進するように。弾を読まれて飛ばれても、タイミングによっては上に飛ぶ弾が飛びを落とすので非常に強力だ

サンフレア（214＋P／2＋SP）

※弱版のみホールド可能

※強 or OD版のみサンシンボルストック中に性質変化

弱版はサンシンボルを溜め、中強版で前方に光線を放つ必殺技。サンシンボルストック中は強とOD版は性能が強化される。ストックがない状態では光線のリーチは短いが、ストックを1つ消費でリーチが伸び、2つ消費で端から端まで届くという強力な性能になる。遠距離戦の要になりそうだ。

ストックなしだとリーチが非常に短い

ストック1消費で画面中央くらいまで届くようになる

ストック2消費で端まで届くほどの長さに

OD版はヒット時に相手が大きく浮き上がるので追撃ができそうだ

弱版は攻撃ではなくサンシンボルを溜める。ボタンホールドでストックを一気に溜めることも可能

ソーラフレア（垂直 or 前ジャンプ中に214＋P／垂直 or 前ジャンプ中にSP）

※強 or OD版のみサンシンボルストック中に性質変化

空中から地上に向けて光線を放つ必殺技。サンフレア同様にストック消費でリーチが伸びる。光線が出るまで多少時間があり、ジャンプの上がりぎみで撃たないと発射する前に地上に着地して技がキャンセルされてしまうので注意が必要。

サンフレア同様にストックの有無でリーチと威力が変化する

弱版は空中でサンシンボルを溜められる

サンライズ（236＋K／6＋SP）

回転しながら攻撃する必殺技。ボタンの強度によって前進する距離が変化。弱版はほぼその場で上に飛び上がるので対空に使え、中や強版はコンボの締めなどで活躍する。

突進からサマーソルトキックのように飛び上がる。OD版はガードされても反撃を受けないのでとりあえずで撃つこともできる

サンヴェール（22＋K／なし）

相手の攻撃を受け流して、反撃で吹き飛ばす当身技。反撃は発動しないが、飛び道具もこの技で吸収することができる。通常版は投げを受け止めることはできないが、OD版は投げにも当身が発動するので、起き上がりで使う際にはOD版を使うとよいだろう。

当身モーション中に相手が攻撃してきたら反撃が発動。ボタンの強度で当身の受付持続時間が変化する

弾の吸収は通常版では単発のみしか取れないが、OD版なら多段ヒットする弾も吸収できる

サンバニッシュ（4 or 2 or 6＋K×3/なし）

一定の距離を瞬時に移動する技。入力する方向によって後ろ、相手の頭上、相手の前にワープすることができる。頭上と前への移動時は、ワープ後に攻撃を繰り出す。弾抜けや、起き攻め時の揺さぶりなどで効果を発揮しそうだ。

前入力で、相手の目の前に現れて攻撃

下入力で相手の頭上から出現。起き攻め時などに相手の投げ抜けを誘って上から攻めるなんてこともできそうだ

特殊技

サンブライト（6＋中P／6＋中）

しゃがみガードできない中段攻撃。最後のとどめの一撃や、ラッシュ中段でガードを崩してコンボにつなげられるのが強力だ。

ガードのかたい相手への崩しの手段として有効

ヘイローステップ（6＋強P／6＋強）

前進しながら打撃を繰り出す特殊技。攻撃時は宙に浮いているので、空中必殺技でキャンセルが可能になっている。

前進はするものの、それほど距離は伸びないので使う場面が難しそうだ

エアリートス（中P→中K／なし）

パンチからキックに連続で繋がるターゲットコンボ。必殺技キャンセルが可能なので、必殺技で締めればさらに火力を伸ばすことができる。

リーチは短いが技の発生は速そうだ

グロータッチ（4＋中K→強P／4＋中→中）

2発続けてヒットするターゲットコンボ。リーチが長いので相手の攻撃の空振りに狙うのもあり。

必殺技キャンセルなどはできないが、相手に触る手段としては優秀そうだ

ルミナスアッパー（4＋強P→強P／4＋強→強）

ヒット時に相手を浮かせる連続アッパー。必殺技でキャンセルもできるので、スーパーアーツに繋げればかなりの火力が期待できる。

しゃがみ状態の相手には空振ってしまうので、隙の大きい攻撃をガードしたときなどが狙いどころ

サテライトリープ（ジャンプ中に強K→強K／ジャンプ中に強→強）

ジャンプ中に繰り出すターゲットコンボ。通常の空対空よりも火力が高いので、相手の飛びが見えたら狙っていきたい。

サンライズ対空が難しい場面ではこちらを使って相手を落としたい

スーパーアーツ

LV1:サンシャイン（236236＋K／N or 6＋SP＋強）

※サンシンボルストック中にボタンホールドで性質変化

飛び上がりながら蹴りを繰り出す強力なスーパーアーツ。コンボの締めだけではなく、技の出始めの無敵時間を活かして相手に攻められている場面での切り返しにも非常に役立つ。

ボタンホールドでストックを消費すれば威力がアップする。状況に応じて使うか使わないかの判断が大事になる

LV2:サンオーダー（214214＋P／4＋SP＋強→4 or N or 6）

※サンシンボルストック中にボタンホールドで性質変化

光の導きを上空に打ち出すスーパーアーツ。打ち出された光弾は時間経過で特定のポイントに落下してくる。ボタンの強度により落下位置を変えることができる。JPのラヴーシュカのように相手を拘束して、打撃でガードを崩すといった使い方も強そうだ。

光が落下するポイントには紋様が表示される。ストック消費で降ってくる光弾の数が多くなる

LV3:コズミックレイ（236236＋P／2＋SP＋強）

※体力25％以下で性能がアップ

相手の位置に太陽の刻印を飛ばす最強の大技。地上にいる相手ならどこにいても射程内なので、大きな技モーションが見えた瞬間に発動すれば確実にヒットさせられる高性能な技となっている。切り返しやコンボの締めに使って勝負を決めたい。

SAゲージが3まで溜まっているときは、相手にかなりのプレッシャーをかけられるハズだ

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