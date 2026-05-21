欠勤0日！ 仕事を休まない先輩から教わった「長く安定して働き続けるコツ」に「なるほど！」

一度も欠勤したことのない職場の先輩。彼女から聞いた“シフトに穴を開けないコツ”に、知人は感銘を受けました。筆者の知人から聞いたお話です。

一度も欠勤したことのない先輩パート

私は30代のパートで働く主婦です。

職場には一度も欠勤したことがなく、シフトに穴を開けたことのない60代の先輩パート・Bさんがいました。

Bさんはどんなに忙しい時期でも、いつも穏やかな笑顔で出勤してきます。

1年中休まず出勤するBさんは、上司からの信頼も厚い人です。

一方の私といえば、家族の看病や自身の疲れが重なると、どうしても体調を崩しがち。

突然の欠勤で周囲に申し訳なさを感じることが重なり、悩んでいました。

心配してくれるBさん

そのときも、私はとある感染症にかかっていました。



シフトに穴を開けることになってしまいましたが、数日パートを休むことに。

医師から「出勤して大丈夫」との判断が出てから職場に復帰すると、Bさんが心配そうに声をかけてくれました。

「お休みいただいてしまって、すみませんでした」

そう謝る私にBさんは、

「無理し過ぎなんじゃない？ 普段から頑張り過ぎているから、病気になりやすくなるのかもよ」

と言いました。

そんな風に気遣ってくれるBさんに、私もつい弱音が。



「私もBさんみたいに、いつも健康でいたいです……」

するとBさんは、彼女の“健康法”について、こんな話をしてくれました。