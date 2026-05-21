FOOTBALL ZONEのYouTubeでファン・ヒンケル氏と安田理大氏の対談が実現

日本代表は、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ初戦で強豪オランダと激突する。

元日本代表DF安田理大氏は、かつてフィテッセで共にプレーし、今年2月に現役を引退した元オランダ代表MFマルコ・ファン・ヒンケル氏を直撃。オレンジ軍団の“弱点”を聞き出した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

ファン・ヒンケル氏（以降、フ）「逆に聞きたいんだけど、日本のクオリティは何？」

安田理大氏（以降、安）「やっぱりチームとしてすごいオーガナイズ（組織化）されていて、全員がチームのためにハードワークできる。今の攻撃の選手は個人でもドリブルで剥がせたりっていうクオリティがついてきてる。今までは対戦相手に合わせて戦ってきたけど、今は自分たちのスタイル、しっかりオーガナイズされた守備から、攻撃の時は鋭いカウンターもいけるし、個人でも剥がせるっていう選手がいっぱいいる。本当にヨーロッパのトップに近づいてきたなっていう感覚かな。抽選会で、オランダ代表が日本代表と一緒のグループになった時、オランダのメディアはどう取り上げていた？」

フ「（プレーオフ枠だった）スウェーデンがまだ決まっていなかったけれど、チュニジアは決まっていたね。一般的には『1位と2位で抜けるのはオランダと日本だろう』という予想が多かったよ。だから『良いグループだな』という反応だった」

安「マルコも言っていたけれど、オランダのストライカー不足は結構深刻だと思っていて。オランダ人選手自体が、そんなに調子良くないし。俺はもうオランダに勝つと思っているから、その時はあまりへこまないようにしてほしい（笑）」

フ「その通りだけど、日本にとっては危険かもしれません。確かに（典型的な）9番はいないかもしれないけれど、デパイが自由に動くことでスペースが生まれる。そこにラインデルスやシャビ・シモンズが飛び込んでくるから、すごく動きがあるんだ。日本の守備陣がその動きについていけるか、マークを受け渡せるかが鍵になるね」

安「デパイのコンディションがオランダ代表にとって重要ってことか」

フ「クーマン監督にとって、ダンフリース、ファン・ダイク、デパイ、フレンキー・デ・ヨングは欠かせない選手だ。デパイのコンディションが悪くても、彼は必ず試合に出場させると思う」

安「日本代表じゃ森保監督が2018年に就任してから、ヨーロッパのチームに対して7勝1分けで一度も負けてない。そのデータを聞いて、どう思う？」

フ「怖いですね（笑）。だからさっきも言ったように、僕たちは日本を過小評価していないよ。組織がしっかりしているし、良い選手も多い。オランダも気をつけないといけないね」

「小さな国が世界の強豪と対等に戦えていることを誇りに思う」

安「これはめっちゃ聞きたいんだけど、オランダはよくヨハン・クライフの“トータルフットボール”って言うけれど、オランダ人にとってはどういう解釈なの？」

フ「オランダのスクールというか、ユースの時から全員が足元の技術を磨くというのが基本にあるんだ。良いパス、良いトラップ。昔ファン・ハール監督が（守備的な）5-3-2でやった時も結果は出したけど、『トータルフットボールじゃない』ってメディアに叩かれたりしたこともあった。でも、この小さな国が世界の強豪と対等に戦えていることに誇りを持っているよ。それがトータルフットボールの精神というか、オランダの土台になっているんだと思う」

安「ちょっと話は戻るけど、マルコは日本が先制すると予想したけど、その理由は？」

フ「僕たちがボールを持って攻めている時に、少し隙ができてしまうかもしれない。そこで日本にガツンと目を覚まさせてほしいというか。そういう展開になって、最終的にオランダが勝つのが理想かな（笑）」

フ「日本は最初からハイプレスに来る？それとも引いて守る？」

安「基本的にはハイプレスするチームですよ。そこからのショートカウンターは日本の武器かも」

フ「それはオランダも気をつけないといけない。守備陣に良い選手はいるけど、ハイプレスをかけられるとボールを回す時にミスが出る。そこを突かれると危ないね」

安「日本が勝つために、オランダの弱点教えてもらえる？」

フ「もう行かないといけない（笑）。オランダのコートでプレーさせることかな。ハーフコートに押し込む。だけど、DFラインにはファン・デ・フェン、ファン・ダイク、ティンバーがいる。スピードもあるし、フィジカルもトップクラス。でもハイプレスされてオランダ側でボールを動かされると、隙ができる可能性がある」

安「いい話聞けた。ちゃんと日本代表に伝えておくから（笑）」

フ「ヘイ！（笑）」

安「マルコは今後は引退して何をするの？」

フ「サッカー界にはいたいと思っているよ。今はテレビに出たりもしているけれど、オランダのクラブともいくつか話をしているから、来シーズンには何かが決まるかもしれないね」

安「オランダのレジェンドやから今後も楽しみだね。今日は本当に貴重な話をありがとう」（FOOTBALL ZONE編集部）