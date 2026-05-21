◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニュヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は敵地のヤンキース戦に「４番・三塁」で先発する。相手先発マウンドは新鋭右腕、６勝１敗、防御率１・３５のシュリトラーで、岡本は初対戦だが、ブルージェイズ相手にはは昨年０勝１敗、防御率８・１０。地区シリーズ第４戦で黒星をつけており、相性は良い。シュナイダー監督は「３種類の球速があるから難しい。ウチは速球をしっかり打てる打者が多いし、ゾーンの上の速球に上手く対応できていると思う」と連敗ストップに期待をかける。

岡本は前日の試合で４打数無安打。５月５日を最後に１１試合、本塁打を放っていない。指揮官は「そうだね、ちょっと彼に腹を立てています（笑）。この前、休み（１７日、タイガース戦）を与えたのが、良くなかったんじゃないかと反省している」と冗談でメディアを笑わせた後、「ヤンキースは質の高い外角の変化球と動くボールを上手く使っている。カズにとっては、間違いなく新しいことだけれど、彼は慎重に軌道を計算し、調整しているはず。それが上手くいくことを願っています」と、１２試合ぶりアーチを心待ちにした。

この日は、ラティーノ・スポーツのビューチャンプ記者が、日本・新宿で購入した野球カード１パックを携えて、練習後の岡本を直撃。袋を開けた岡本は１枚ずつチェックしながら、ＷＢＣのチームメートらを解説。顔なじみが多い”当たりパック”だったようで、試合前、つかの間のリラックス・タイムとなった。

なお、試合は雨天のため開始時間が遅れる模様だ。