アーノルド・シュワルツェネッガー主演『コナン・ザ・グレート』（1982）の新作映画『キング・コナン（原題：King Conan）』が、2027年に撮影開始予定であることがわかった。

『コナン・ザ・グレート』は、シュワルツェネッガーをスターに押し上げた復讐と剣戟のダーク・ファンタジー大作。1984年には続編『キング・オブ・デストロイヤー/コナンPART2』が公開された。

ファンサイト「」にて、シュワルツェネッガーは「『キング・コナン』を来年（2027年）製作します。ついに実現するからワクワクしています」と語った。「この10年間、“『キング・コナン』を作るべきだ。素晴らしい脚本を書いて、ロバート・E・ハワードの世界観やフランク・フラゼッタのアートワークを真に理解している人に監督を任せ、シリーズを続けていこう”と言い続けてきました」。

シュワルツェネッガーによると、『キング・コナン』は「彼が40年間王位に就いており、年老いて、全盛期の体力はもはやなく、今や人々が彼を倒そうとしている」設定。「彼は王であり、少し独りよがりになっている。王の務めに疲れ、次の段階に進みたいと思っているのです」。

そして、70代後半になった今こそ、そんなキング・コナンを演じるのにふさわしいと強調する。「『コナン』第1作のあとに作ってもうまくいかなかったでしょう。［中略］クリント・イーストウッドの『許されざる者』のような作品になりますが、そこに壮大な戦いが加わります」。

とはいえ「年齢なんて関係ない」と語るシュワルツェネッガーは、撮影に向けて朝は有酸素運動、夜はウェイトトレーニングを行い、体を鍛えているという。「撮影現場に行って剣を振り回したり、馬に乗ったりすることに何の不安もありません。30年前と全く同じ感覚です」というから、往年さながらのアクションを披露してくれそうだ。

監督・脚本は『ミッション：インポッシブル』シリーズのクリストファー・マッカリー、製作は20世紀スタジオ。シュワルツェネッガーは、オリジナル版の監督ジョン・ミリアスにもプロデューサーとして参加してほしいと述べ、「きっと素晴らしい作品になるでしょう」と期待を寄せた。

映画『キング・コナン（原題：King Conan）』は、2027年に撮影開始予定。

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