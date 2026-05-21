「部活バス事故問題」二度と悲劇を起こさせないために貸切バスの提供システムを国を挙げて整備せよ

【前編を読む】「社会が放置し続ける「部活バス事故の核心」その本質的課題」

「部活動で、そこまでの遠征・強化が必要なのか？」

「部活バス事故問題」について、前編に引き続き、私はスポーツライターの立場から、部活および青少年スポーツの遠征の現実に焦点を当て、事故の背景と本質的な課題を浮き彫りにしたい。

10日に放送された『サンデージャポン』（TBS系）で、自らテニスプレイヤーでもあった杉村太蔵氏が、北越高校のバス事故に関して、

「あくまで学校の部活動で、そこまでの遠征・強化が必要なのか。地域の民間クラブへの移行も一考すべきだ」

といった趣旨の提言をしていた。「学校部活動でそこまでの強化が賢明なのか」という指摘には同感だ。だが、民間クラブに移行すればこの問題がすっかり解消されるわけではない。むしろ、強化を売り物にする民間スポーツクラブにとって結果は重要だから、長距離遠征などにいっそう拍車がかかる恐れはある。そしてその財源をどう確保するのか。安全に十分な予算を使える余裕のある民間クラブばかりではないだろう。

いずれにせよ、少年少女のスポーツに「そこまでの遠征・強化が必要なのか」という本質的な見直しがこの課題解決には不可欠だろう。

予算がないのに、強化や長距離遠征は過熱する。この矛盾を抱えたままで、健全な青少年スポーツ運営は成り立たない。SDGsの発想には適合しない。

だが、例外的な成功例があることも父母たち、そしてジュニア・アスリートたちの眼を曇らせている“悪しき実例”があるのも事実だ。いま私はあえて“悪しき実例”と表現したが、一般的に今のメディアや世間は“憧れのスーパースター”とか“目指すべき夢”と形容し、肯定的なモデルとして設定する。

最近で言えば、オリンピックの個人種目（スケートボード、スノーボード、体操、卓球など）でメダルを獲得する選手の大半は、破格の出費を覚悟し用意した熱狂的な父母によって支えられたメダリストだ。

留学費用、海外渡航費などを含め、とても平均的な家庭が投下できる予算スケールではない。スポーツ界全体にこうしたムードが漂っているために、ジュニア世代の野球やサッカーその他のスポーツにおいても、「強くなりたければ長距離遠征は当たり前」という先入観がチーム全体を覆いがちだ。いやそもそも、「強くならなければ意味がないのか？」という素朴な問いかけのできる雰囲気が、部活動や地域のジュニアチームからさえ失われがちだ。

子どもにスポーツの機会を提供するのは、「将来、億単位の収入を得るプロフェッショナルになるため」だけではないだろう。ところが、過熱するこうした状況は、父母たちの意識を麻痺させてしまっている。

小学生たちが、当たり前のようにバスで県境を越える

スポーツ新聞を見ても、例えば『リトルシニアの関東大会が東京・大田スタジアムで行われ、優勝は取手、2位は浦和』といった結果が報じられている。千葉、埼玉、東京の中学生たちが応援の父母を伴なってバスで遠征してくるのだ。

他紙を開くと『ボーイズリーグの小学生大会』の結果が載っていた。こちらは小学生たちが、やはり週末に全国各地から移動し、覇権を争った様子が見える。

高速道路網の整備によって、グラウンドからグラウンドへ、バスに乗れば目的地まで到着する。高校生どころか、中学生、小学生も、県境などものともせず、強化と全国制覇のために毎週のように大移動する。それが現在、日本におけるジュニア世代のスポーツの常識になっている。

予算もなく、安全の保証も万全でないのに、強化の熱に水を差すことはしない。

バス移動の大きな課題は「運転手の確保」だ

最初の問いかけに戻ろう。部活バス移動の最大の課題はやはり「運転手の確保」だ。

大型バスで県外遠征を繰り返すチームにとって、マイクロバスは必需品だ。高校の野球部もサッカー部も、全国大会出場を目指す学校はほぼマイクロバスを持っている。

だが、訓練された専用の運転手まで確保している学校はどれほどあるだろうか。大半は、部活の顧問（部長、副部長、監督、コーチら）がそのために大型免許を取得し、交代で運転するのが一般的だ。大会に参加したり練習試合を行ったり、おまけに相手校と交流もした上でバスの長距離運転をする。

選手たちは社内で居眠りもできるが、同じように疲れている顧問は疲労した身体に鞭打ってハンドルを握る。それが安全と言えるだろうか。そして、部活顧問にそれほどの負担と責任を負わせていいのだろうか。

若いコーチが起こした死亡事故の痛ましさ

高校野球に携わる者なら誰もが胸の奥に刻んでいるのが、2009年に大分県の大分自動車道で起こった事故。野球部員を乗せたバスが横転し、1人が死亡、37人が重軽傷を負った。運転していたのは若いコーチ。高校野球の監督を夢見て、一浪した上で体育大学に入学。卒業してようやく念願の指導の道を歩み始めてほどなくの事故だった。

私は彼と高校時代に出会っている。熱心で向学心が高く、浪人中も私が主宰する野球指導者研究会に参加したことがある。彼は、野球指導の本分とは別の役割で事故を起こし、実刑判決を受けた。

この事故をきっかけに顧問の運転を規制した県もあるというが、全国的に規制はされていない。事実、2019年の夏の大会前、甲子園練習に智弁和歌山高校が40分遅れるアクシデントがあった。中谷仁監督が運転するマイクロバスの右前輪が、高速道路上で破裂した。路肩に停めて事なきを得、控え選手が乗っていたレンタカーのマイクロバスに乗り換えたため遅れたと報じられている。甲子園入りさえも、監督自らの運転だったことを、この出来事は証明している。今も監督、コーチが遠征時にマイクロバスのハンドルを握るチームは少なくない。

日本高野連は、平成6年に香川県で野球部の顧問が運転するバスが事故を起こした後、安全に関する通達を出している。あくまで通達で、顧問のバス運転やマイクロバスでの移動そのものを規制する検討はしていない。高校野球の強化と活動の活性化のために、マイクロバス利用は前提だというスタンスを認めている。それ以降、バス移動に関する安全基準などについて、具体的な検討や議論はしていないという。

日本高野連は「資金確保のための事業」に熱を入れるべき

高校野球に関して言えば、「マイクロバス移動を禁止する」のは現実的ではない。しかし、顧問の運転は「一刻も早く規制すべき」ではないだろうか。

そのためには、専門の運転手の確保が必須課題となる。これに本格的に取り組むべきではないだろうか。高校野球に限らず、小中学生さらには中高年のスポーツ活動のために必要な貸切バスの提供システムを国を挙げて整備する提案だ。

最大の課題は「財源の創出」だ。これは、発想を変えることでいくらでも可能だと私は考える。なぜかスポーツ庁もスポーツ団体もスポーツ出身の国会議員もまったく考えてくれないが、スポーツ予算を桁違いに増やすことは喫緊の課題だ。

そのために私は海外では盛んになっている合法的なスポーツベッティングの導入も検討すべき課題だと考えている。それ以外にも方法はある。例えば高校野球は、「学校教育の一環」とのスタンスのため、収益事業に熱心ではない。そのくせ、春夏の甲子園で多額の入場料収入を得ている。まったく収益事業をしていないわけではない。それならば、営利目的でなく、安全確保のため、野球普及のための資金をできるだけ創出し、還元する方向に踏み出すべきだと強く提言する。

例えば、夏の高校野球はいま、地方大会の1回戦からほとんど地元のテレビ局が中継し、映像素材は確保されている。これを一括管理してインターネット関連のメディアと契約し、有料コンテンツ化すれば、それなりの収益になるだろう。この資金を活用し、貸切バス提供会社を支援し、高校野球部や地域のスポーツクラブがリーズナブルに貸切バスを利用できる仕組みを作ったら、とても前向きなスパイラルで安全と強化が共存できるのではないだろうか。

どのスポーツ組織もチームも、安全は担保したいが、そのことで競技の普及や強化策に水を差すことはしたくない。それならば、自分たちの安全のために活用できる財源を創って両立を図る。それが打開への建設的な一案ではないかと、スポーツライターは強く提言したい。

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