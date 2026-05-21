プロ野球オールスター全セ監督の藤川球児監督と全パ監督の小久保裕紀監督ががっちり握手(写真：時事)

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NPB(日本野球機構)は20日、「マイナビオールスターゲーム2026」の要項発表記者会見を行い、セ・リーグを率いる阪神・藤川球児監督と、パ・リーグを率いるソフトバンク・小久保裕紀監督が登壇。30年ぶり開催となる富山への思いや、注目選手、球宴への意気込みを語りました。

小久保監督は、富山開催について「30年前、選手で出てるんですよね」と現役時代を回想。「監督として次出るこの確率から考えたら、多分一生忘れることのないオールスターになると思いますし、改めて縁を感じますね」と感慨深げに話しました。

一方、初めてオールスターで指揮を執る藤川監督は、2006年のオールスターで全球ストレート勝負を披露した伝説の登板について触れられると、「つい昨日のことみたいですね」と笑顔。「今も一緒。若い選手たちの今後の未来に向けて夢を描かせるのは選手たち。漫画のような世界を実現してほしい」と語りました。

会見では、5月14日時点の成績ボードを見ながら、両監督が注目選手にも言及。小久保監督はセ・リーグの打撃成績を見つめながら、「阪神ばっかりやなと思いました」と笑顔を見せると、「やっぱり佐藤輝明。誰が聞いても知っている選手になってもらいたい存在」と絶賛しました。

藤川監督も「セ・リーグは佐藤輝明ですね。日本球界を最も背負わなければいけない期待の大きい選手」ときっぱり。「佐藤一択です」と言い切りました。

最後に意気込みを問われると、小久保監督は「オールスターでも勝利にはこだわりたい」と宣言。対する藤川監督も「去年はコーチとして参加して、あっさりひねられて負けた記憶がある。冷めない熱いセ・リーグの野球をぶつけたい」とリベンジを誓いました。