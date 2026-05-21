NPB(日本野球機構)は20日、「マイナビオールスターゲーム2026」の要項発表記者会見を行い、セ・リーグを率いる阪神・藤川球児監督と、パ・リーグを率いるソフトバンク・小久保裕紀監督が登壇。30年ぶり開催となる富山への思いや、注目選手、球宴への意気込みを語りました。

小久保監督は、富山開催について「30年前、選手で出てるんですよね」と現役時代を回想。「監督として次出るこの確率から考えたら、多分一生忘れることのないオールスターになると思いますし、改めて縁を感じますね」と感慨深げに話しました。

一方、初めてオールスターで指揮を執る藤川監督は、2006年のオールスターで全球ストレート勝負を披露した伝説の登板について触れられると、「つい昨日のことみたいですね」と笑顔。「今も一緒。若い選手たちの今後の未来に向けて夢を描かせるのは選手たち。漫画のような世界を実現してほしい」と語りました。

会見では、5月14日時点の成績ボードを見ながら、両監督が注目選手にも言及。小久保監督はセ・リーグの打撃成績を見つめながら、「阪神ばっかりやなと思いました」と笑顔を見せると、「やっぱり佐藤輝明。誰が聞いても知っている選手になってもらいたい存在」と絶賛しました。

藤川監督も「セ・リーグは佐藤輝明ですね。日本球界を最も背負わなければいけない期待の大きい選手」ときっぱり。「佐藤一択です」と言い切りました。

最後に意気込みを問われると、小久保監督は「オールスターでも勝利にはこだわりたい」と宣言。対する藤川監督も「去年はコーチとして参加して、あっさりひねられて負けた記憶がある。冷めない熱いセ・リーグの野球をぶつけたい」とリベンジを誓いました。