【2026年最新】埼玉県の住みここち（自治体）ランキング！ 2位は「さいたま市中央区」、では1位は？
大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女、2022〜2026年合計4万9359人を対象に「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜埼玉県版＞」に関するアンケートを実施しました。
今回は、その中の「住みここち（自治体）ランキング」の結果を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
さいたま市の中西部に位置し、区内にあるJR埼京線の3駅に加え京浜東北線の駅も近く、都心へのアクセスなど交通利便性が非常に高いエリアです。
国内有数の多目的アリーナ「GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）」に加えて、「イオンモール与野」などの大型商業施設や総合病院、図書館などの公共施設も整っており、生活しやすい環境が支持されています。
埼玉県庁や裁判所などの行政機関が集まる中心地であり、唯一ランキング偏差値70台の極めて高い評価を得ています。県内有数の進学校が集まる文教地区として知られるほか、美術館や科学館などの文化施設、Jリーグ「浦和レッズ」の本拠地としても親しまれる街です。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その中の「住みここち（自治体）ランキング」の結果を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：さいたま市中央区2位は、さいたま市中央区でした。
さいたま市の中西部に位置し、区内にあるJR埼京線の3駅に加え京浜東北線の駅も近く、都心へのアクセスなど交通利便性が非常に高いエリアです。
1位：さいたま市浦和区1位は、8年連続でトップに輝いた、さいたま市浦和区でした。
埼玉県庁や裁判所などの行政機関が集まる中心地であり、唯一ランキング偏差値70台の極めて高い評価を得ています。県内有数の進学校が集まる文教地区として知られるほか、美術館や科学館などの文化施設、Jリーグ「浦和レッズ」の本拠地としても親しまれる街です。
(文:All About ニュース編集部)