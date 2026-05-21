21日は、低気圧や前線の影響で、九州〜東北の広範囲で雨や雷雨となるでしょう。活発な積乱雲が通過する地域では、落雷や突風などに注意が必要です。北海道・沖縄では、晴れるところが多い見込みです。

日中の気温は前日より低くなるところが多く、特に関東や東北では大幅ダウンとなりそうです。

■全国予報（21日予報）

九州北部では昼過ぎにかけて雨が降り続くでしょう。九州南部・四国の雨は夜にはやみそうです。中国・近畿・東海・関東・東北では、夜にかけて雨が降ったりやんだりとなるでしょう。暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定です。活発な積乱雲により、激しい雨のところもあるでしょう。また、落雷や突風などにも注意が必要です。北海道・沖縄では、晴れるところが多い見込みです。

【所により激しい雨の予想】

茨城（南部）、千葉、神奈川、山梨、長野（南部）、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、京都（南部）、大阪、奈良、和歌山、徳島、高知、山口、福岡、大分（西部）、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島

■全国気温（21日予想）

日中（午前9時〜午後6時）の最高気温は、九州〜東北の広範囲で前日より低くなるでしょう。特に、関東北部や東北南部では、前日より10度以上低くなりそうです。夏のような暑さから一気に4月並みの肌寒さとなるため、体調管理に注意が必要です。なお、東海や西日本では、前日より低めでも夏日のところが多いでしょう。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 20℃（ ＋2 5月下旬）

仙台 15℃（-13 4月中旬）

福島 14℃（-19 4月上旬）

新潟 19℃（ -8 4月下旬）

水戸 18℃（-12 4月中旬）

東京 23℃（ -7 5月中旬）

名古屋26℃（ -5 平年並み）

大阪 26℃（ -4 平年並み）

広島 26℃（ -2 平年並み）

高知 25℃（ -2 5月中旬）

福岡 27℃（ -5 6月中旬）

那覇 29℃（ ＋1 6月上旬）

■週間予報

23日にかけては、東北や関東で4月並みの肌寒さのところがあるでしょう。22日（金）は、山陰・北陸・関東・東北などで、午前中を中心に雨が残りそうです。

23日（土）は、西日本や東日本で雲が多めですが、北日本は晴れ間がありそうです。24日（日）は、九州・四国・東海・北陸・北日本で雨が降りやすいでしょう。

週明け25日（月）は、近畿〜北海道で晴れ間があり、7月並みの暑さがぶり返しそうです。

（気象予報士・平井 史生）