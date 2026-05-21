【NZ】

貿易収支（4月）07:45

予想 N/A 前回 6.98億NZドル（貿易収支)



【日本】

通関ベース貿易収支（4月）08:50

予想 -445.0億円 前回 6430.0億円（6670.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)

予想 -2002.0億円 前回 907.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)



機械受注（3月）08:50

予想 -8.4% 前回 13.6%（前月比)

予想 0.6% 前回 24.7%（前年比)



【豪州】

雇用統計（4月）10:30

予想 1.52万人 前回 1.79万人（雇用者数)

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)

予想 N/A 前回 5.25万人（正規雇用者数)

予想 N/A 前回 -3.46万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30

予想 47.0 前回 46.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30

予想 51.0 前回 51.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏経常収支（3月）17:00

予想 N/A 前回 249.0億ユーロ（季調済)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00

予想 51.9 前回 52.2（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00

予想 47.8 前回 47.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00

予想 -20.6 前回 -20.6（ユーロ圏消費者信頼感)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30

予想 51.7 前回 52.7（サービス業PMI（購買担当者指数）)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30

予想 53.1 前回 53.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30

予想 21.1万件 前回 21.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）

予想 178.7万件 前回 178.2万件（継続受給者数)



フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30

予想 18.3 前回 26.7（フィラデルフィア連銀景況指数)



住宅着工件数（4月）21:30

予想 141.5万件 前回 150.2万件（住宅着工件数)

予想 -5.3% 前回 10.8%（住宅着工件数・前月比)

予想 138.2万件 前回 136.3万件（住宅建築許可件数)

予想 2.3% 前回 -11.4%（住宅建築許可件数・前月比)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45

予想 53.8 前回 54.5（製造業PMI・速報値)

予想 51.1 前回 51.0（非製造業PMI・速報値)

予想 51.6 前回 51.7（コンポジットPMI・速報値)



※予定は変更することがあります

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