【NZ】
貿易収支（4月）07:45
予想　N/A　前回　6.98億NZドル（貿易収支)

【日本】
通関ベース貿易収支（4月）08:50　
予想　-445.0億円　前回　6430.0億円（6670.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)　
予想　-2002.0億円　前回　907.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

機械受注（3月）08:50
予想　-8.4%　前回　13.6%（前月比)
予想　0.6%　前回　24.7%（前年比)

【豪州】
雇用統計（4月）10:30
予想　1.52万人　前回　1.79万人（雇用者数)　
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　N/A　前回　5.25万人（正規雇用者数)　
予想　N/A　前回　-3.46万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想　47.0　前回　46.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想　51.0　前回　51.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏経常収支（3月）17:00
予想　N/A　前回　249.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00
予想　51.9　前回　52.2（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00
予想　47.8　前回　47.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想　-20.6　前回　-20.6（ユーロ圏消費者信頼感)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想　51.7　前回　52.7（サービス業PMI（購買担当者指数）)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想　53.1　前回　53.7（製造業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30　
予想　21.1万件　前回　21.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）
予想　178.7万件　前回　178.2万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30
予想　18.3　前回　26.7（フィラデルフィア連銀景況指数)

住宅着工件数（4月）21:30　
予想　141.5万件　前回　150.2万件（住宅着工件数)　
予想　-5.3%　前回　10.8%（住宅着工件数・前月比)　
予想　138.2万件　前回　136.3万件（住宅建築許可件数)　
予想　2.3%　前回　-11.4%（住宅建築許可件数・前月比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45
予想　53.8　前回　54.5（製造業PMI・速報値)　
予想　51.1　前回　51.0（非製造業PMI・速報値)　
予想　51.6　前回　51.7（コンポジットPMI・速報値)

※予定は変更することがあります