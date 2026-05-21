10:30　小枝日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
14:30　小枝日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
15:45　日銀債券市場参加者会合（銀行、証券）
18:00　ビルロワドガロー仏中銀総裁、健全性監督破綻処理機構（ACPR）会議出席
21:00　テイラー英中銀委員、MNI主催イベント出席
22日0:00　ベイリー英中銀総裁、イベント講演
0:30　エルダーソンECB理事、イベント講演
1:20　バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）
2:00　米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）

欧州委員会春季経済見通し
NATO外相非公式会合（スウェーデン、22日まで）
EU財務相非公式会合（キプロス、23日まで）
JPモルガン「グローバル・チャイナ・サミット」（上海、22日まで）

※予定は変更することがあります