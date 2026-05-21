今回は、妻のママ友にLINEで迫られ、ゾッとしたエピソードを紹介します。

「この人、普通じゃないな…」

「ある日仕事から帰ると、小1の娘の友達のRくんと、その母親がいたんです。Rくんの母親は、なぜか俺に『LINE交換してもいいですか？』と言ってきて、断るのも感じ悪いかなと思い、OKしたんです。

しかしその翌日以降、たびたびRくんの母親からLINEが来て、正直怖かったです。俺は既読にもせず、LINEをスルーしていました。

そんなある日、家族で温泉旅行をしたのですが、俺たちが旅行中だと知っているRくんの母親から『旅行はどうですか？』『私も一緒に行きたかったな』とLINEがきたんです。Rくんの母親は、妻にも大量のLINEを送っているようでしたが……。

さらに、『私のこと、妻だと思ってください』『奥さんより私の方が、あなたを幸せにできます』とLINEで迫られ、ゾッとしました。『この人、普通じゃないな……』と思いました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 子どものことを考えると、この母親に冷たく接するのも気が引けますし、とはいえ、LINEの返信をするのも憂鬱ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。