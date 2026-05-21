開催：2026.5.21

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 4 - 5 [レンジャーズ]

MLBの試合が21日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとレンジャーズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。

1回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-0 TEX

4回表、5番 エセケル・デュラン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 COL 1-2 TEX、6番 ジェーコブ・バーガー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 COL 1-3 TEX

4回裏、8番 カイル・キャロス カウント3-2から押し出しの四球でロッキーズ得点 COL 2-3 TEX

5回裏、3番 タイラー・フリーマン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 3-3 TEX、5番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 4-3 TEX

9回表、キャッチャーのパスボールでレンジャーズ得点 COL 4-4 TEX、4番 ジョシュア・ヤング 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 4-5 TEX

試合は4対5でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーク・ラッツで、ここまで1勝1敗5S。負け投手はロッキーズのブレナン・ベルナルディノで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 07:12:21 更新