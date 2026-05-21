日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1520円高の6万1220円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65582.75円 ボリンジャーバンド3σ
63842.23円 ボリンジャーバンド2σ
62101.72円 ボリンジャーバンド1σ
61600.00円 一目均衡表・転換線
61220.00円 21日夜間取引終値
60900.00円 5日移動平均
60361.20円 25日移動平均
59810.00円 一目均衡表・基準線
59804.41円 20日日経平均株価現物終値
58620.68円 ボリンジャーバンド-1σ
56880.17円 ボリンジャーバンド2σ
56715.07円 75日移動平均
55139.65円 ボリンジャーバンド3σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53942.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50977.55円 200日移動平均
株探ニュース
65582.75円 ボリンジャーバンド3σ
63842.23円 ボリンジャーバンド2σ
62101.72円 ボリンジャーバンド1σ
61600.00円 一目均衡表・転換線
61220.00円 21日夜間取引終値
60900.00円 5日移動平均
60361.20円 25日移動平均
59810.00円 一目均衡表・基準線
59804.41円 20日日経平均株価現物終値
58620.68円 ボリンジャーバンド-1σ
56880.17円 ボリンジャーバンド2σ
56715.07円 75日移動平均
55139.65円 ボリンジャーバンド3σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53942.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50977.55円 200日移動平均
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