　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1520円高の6万1220円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65582.75円　　ボリンジャーバンド3σ
63842.23円　　ボリンジャーバンド2σ
62101.72円　　ボリンジャーバンド1σ
61600.00円　　一目均衡表・転換線
61220.00円　　21日夜間取引終値
60900.00円　　5日移動平均
60361.20円　　25日移動平均
59810.00円　　一目均衡表・基準線
59804.41円　　20日日経平均株価現物終値
58620.68円　　ボリンジャーバンド-1σ
56880.17円　　ボリンジャーバンド2σ
56715.07円　　75日移動平均
55139.65円　　ボリンジャーバンド3σ
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53942.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50977.55円　　200日移動平均

株探ニュース