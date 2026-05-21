TOPIX先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比74.5ポイント高の3860ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3972.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
3914.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
3860.00ポイント 21日夜間取引終値
3856.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3849.00ポイント 一目均衡表・転換線
3841.20ポイント 5日移動平均
3800.25ポイント 一目均衡表・基準線
3798.98ポイント 25日移動平均
3791.65ポイント 20日TOPIX現物終値
3741.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3726.83ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3683.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3644.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3625.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
3432.24ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3972.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
3914.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
3860.00ポイント 21日夜間取引終値
3856.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3849.00ポイント 一目均衡表・転換線
3841.20ポイント 5日移動平均
3800.25ポイント 一目均衡表・基準線
3798.98ポイント 25日移動平均
3791.65ポイント 20日TOPIX現物終値
3741.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3726.83ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3683.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3644.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3625.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
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