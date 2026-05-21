21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比74.5ポイント高の3860ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3972.54ポイント ボリンジャーバンド3σ

3914.68ポイント ボリンジャーバンド2σ

3860.00ポイント 21日夜間取引終値

3856.83ポイント ボリンジャーバンド1σ

3849.00ポイント 一目均衡表・転換線

3841.20ポイント 5日移動平均

3800.25ポイント 一目均衡表・基準線

3798.98ポイント 25日移動平均

3791.65ポイント 20日TOPIX現物終値

3741.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3726.83ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3683.28ポイント ボリンジャーバンド2σ

3644.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3625.42ポイント ボリンジャーバンド3σ

3432.24ポイント 200日移動平均



株探ニュース