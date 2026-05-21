　21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比74.5ポイント高の3860ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3972.54ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3914.68ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3860.00ポイント　　21日夜間取引終値
3856.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3849.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3841.20ポイント　　5日移動平均
3800.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3798.98ポイント　　25日移動平均
3791.65ポイント　　20日TOPIX現物終値
3741.13ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3726.83ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3683.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3644.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3625.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3432.24ポイント　　200日移動平均

株探ニュース