21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の791ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



859.66ポイント ボリンジャーバンド3σ

837.66ポイント ボリンジャーバンド2σ

815.67ポイント ボリンジャーバンド1σ

803.00ポイント 一目均衡表・転換線

799.20ポイント 5日移動平均

793.68ポイント 25日移動平均

791.00ポイント 21日夜間取引終値

786.25ポイント 20日東証グロース市場250指数現物終値

783.00ポイント 一目均衡表・基準線

771.69ポイント ボリンジャーバンド-1σ

757.31ポイント 75日移動平均

749.70ポイント ボリンジャーバンド2σ

738.87ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

727.70ポイント ボリンジャーバンド3σ

721.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）



株探ニュース