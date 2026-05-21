　21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の791ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

859.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
837.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
815.67ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
803.00ポイント　　一目均衡表・転換線
799.20ポイント　　5日移動平均
793.68ポイント　　25日移動平均
791.00ポイント　　21日夜間取引終値
786.25ポイント　　20日東証グロース市場250指数現物終値
783.00ポイント　　一目均衡表・基準線
771.69ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
757.31ポイント　　75日移動平均
749.70ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
738.87ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
727.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
721.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

株探ニュース