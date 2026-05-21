本日5月21日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は「料理ハンデマッチ」、「ゴチになります」の2本立て。

「ゴチになります」VIPチャレンジャーには、元「ゴチ」メンバーの上川隆也が8年ぶりの参戦。7年ぶり2回目の登場となる賀来賢人も満を持して参戦。当時の自腹の金額を端数まで覚えているという上川に対して、前回のことを「ほとんど覚えていない」という賀来。しかし前回の成績が2位と聞いて「負ける気がしない」と強気に！岡村隆史は8年前と変わらない上川にいきなり近づいて当時を懐かしむコラボレーションが。現在倉科カナは2連敗中。「こんなに転げ落ちるもんなんだって」と驚きの表情を見せる。3連敗は避けたいが果たして？

ゴチバトルの舞台は、東京オペラシティ53階にある、松阪牛「よし田」。扱う牛肉はすべてA5ランク。最上級の牛肉を存分に味わえる鉄板焼きや贅を尽くした創作料理が楽しめる。設定金額は一人23,000円。自腹額は8人で18万円前後となる。

今回のテーマは「若返ったらうれしいなゴチ」。メンバーに“若返りたいところ”を事前に調査し、様々な脳トレ企画や話題のグッズを用意。今年40歳になる増田貴久は首回りが気になるといいストレッチ器具を試すが、まさかの衝撃映像となり賀来もびっくり？話題のハイテクグッズでは、頭皮全般をケアしたいというせいやは謎のヘルメットを、肌のコンディションが気になる岡村は謎のマスクをそれぞれ装着するが変化はあるのか？

全員で脳トレや脳を活性化するゲームにも挑戦。賀来は子どもとよく脳トレをやっていて「自信がある」といい、最年少の佐野勇斗も「僕は得意です。こういうの」というが本当か？一方で最年長の上川は「出来る気がしません」というが、「拍動が上がっています」と集中力を見せる？

一方、倉科、増田が意外にも苦戦？セリフ覚えに関して聞くと、賀来は「前はめちゃめちゃ早かった」といい、これには上川も頷く。そして上川が驚きのセリフの覚え方を紹介し一同感心。せいやのエピソードには大爆笑！

賀来は佐野とドラマで5年前に共演。佐野は賀来のことを「親戚の兄ちゃん」みたいというが、これには増田からもっともらしい突っ込みが？その佐野は、当時からずっと気になっていたことを賀来に切り出す。そこでの賀来のリアクションに注目！

A5ランクの松阪牛に困惑する一同は、さっぱり予想がつかず大混乱。相変わらず佐野が強さを見せるのか？それとも初自腹か？そして佐野の魔の“ささやき”に賀来が惑わされる？白石麻衣は「動悸が止まりません」、上川は「にわかに足元がぐらついてまいりました」と不安に…。倉科は連敗を阻止することができるのか？果たして自腹は誰なのか？まさかの結末に新たなドラマが？