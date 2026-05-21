「選ばれし頂点サマ」“動物寝かしつけクイズ”を実施！ゴッドハンドの超絶テクを予想してアマギフを当てよう！

テレ東では、毎週木曜に放送中のドキュメントバラエティー番組「～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ」において、今週5月21日（木）夜6時25分からの放送に合わせ、番組連動型のクイズキャンペーンをテレビ東京公式LINEにて実施します。

本キャンペーンでは、番組内で放送される「予約数ヵ月待ちのドライヘッドスパの頂点サマ」が挑む、前人未到の＜動物寝かしつけチャレンジ＞と完全連動。犬やネコ、さらにはブタまで、人間のゴッドハンドは果たして動物を寝落ちさせることができるのか！？という、シュールかつ驚きの結末を予想するクイズです。正解数に応じて、最大10,000円分のAmazonデジタルギフトカードが合計77名様に当たる豪華キャンペーンとなっています。リアルタイム視聴がさらに楽しくなる本企画に、ぜひご注目ください！

また、5月24日（日）夜6時30分から放送の「世界の給与明細～日本と比べてどうなの？～」、5月28日（木）夜6時25分放送の「タクうま」でも番組連動型のクイズを実施。5月は、参加型のテレ東の番組をお楽しみください！

≪キャンペーン概要≫

【対象番組】

2026年5月21日（木）「～あなたの知らない1～選ばれし頂点サマ」 夜6時25分～放送 2026年5月24日（日）「世界の給与明細～日本と比べてどうなの？～」 夜6時30分～放送 2026年5月28日（木）「タクうま」 夜6時25分～放送

【参加方法】

「テレビ東京公式LINE」を検索、友だち追加しトーク画面からクイズに回答。各番組放送開始時より回答を受け付けます。放送を見て正解を知ってからでも応募できる、さらに番組を見逃しても見逃し配信を見てからでも応募できる、神ルールでのクイズキャンペーン実施となります！

【応募期間】 6月30日(火)23時59分まで

【クイズ内容を一部チラ見せ！】 5月21日「選ばれし頂点サマ」で出るクイズ

Q①： ドライヘッドスパの頂点サマは、犬を……【寝かせられる？ / 寝かせられない？】

Q②： ドライヘッドスパの頂点サマは、ネコを……【寝かせられる？ / 寝かせられない？】

Q③： ドライヘッドスパの頂点サマは、ブタを……【寝かせられる？ / 寝かせられない？】

©テレビ東京

【豪華賞品】

今回は、正解数が多くなるほど当選チャンスが広がる「重複応募システム」を採用します！また、正解０問でも応募できる「参加賞」も！どしどしご応募ください！

5月21日（木）「選ばれし頂点サマ」 問題数3問 Amazonデジタルギフトカード 77名様

・A賞（2問以上正解）： Amazonデジタルギフトカード 10,000円分 ［7名様］

※A～C賞すべての抽選に自動応募となります。

・B賞（1問正解） ： Amazonデジタルギフトカード 3,000円分 ［20名様］

※B賞・C賞の抽選に自動応募となります。

・C賞（0問正解） ： Amazonデジタルギフトカード 500円分 ［50名様］

※参加賞として、全回答者が抽選対象となります。

５月24日（日）「世界の給与明細」 問題数1問 Amazonデジタルギフトカード 77名様

・A賞：1問正解 Amazonデジタルギフトカード 10,000円分を7名様

・B賞：0問正解 Amazonデジタルギフトカード 1,000円分を70名様

5月28日（木）「タクうま」 問題数1問 Amazonデジタルギフトカード 77名様

・A賞：1問正解 Amazonデジタルギフトカード 10,000円分を7名様

・B賞：0問正解 Amazonデジタルギフトカード 1,000円分を70名様

≪放送概要≫

2026年5月21日（木）夜6時25分～放送「～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ」

さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人に憧れられ、尊敬され、愛される、選ばれし頂点が存在する！その頂に君臨する頂点サマを発掘&こだわりに密着し、どうやってその頂に登り詰めたのか？その神業の限界に迫るドキュメントバラエティー！今回は、予約数ヵ月待ちのドライヘッドスパのゴッドハンドセラピストが前人未踏の動物寝かしつけに挑戦！また、醬油染みを瞬殺する染み抜き革命児の衝撃テクや片付け界の異端児“ブルドーザー純子”による大家族カオス部屋大改造など、家でマネできる頂点テクを盛りだくさんでお届けします。

©テレビ東京

2026年５月24日（日）夜6時30分～放送「世界の給与明細～日本と比べてどうなの？～」

誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で体当たり調査！日本と世界のお金事情を比べると…その国独自の文化や今が見えてくる？新感覚のお金バラエティー番組！今回の放送では、日本の給料アップの大きなヒントにもなるかもしれない「少子化対策がスゴい国SP！」。愛の国・フランスでは…なんと新生児の６割が婚外子!?その秘密は、日本ではありえない衝撃の結婚制度！さらに…超羨ましい制度「子どもを３人生むと、あるお金がゼロになる」ハンガリーや… モロッコの世界遺産の街でも給料調査！驚きの給料事情が明らかに！

©テレビ東京

2026年5月28日（木）夜6時25分～放送「タクうま」

全国のタクシー運転手に聞き込みし、うまい店を発見するグルメバラエティ。今回は関東を代表するグルメタウンである鎌倉、板橋、宇都宮、水戸のタクシー会社が自慢のグルメで対決する、会社対抗グルメバトルトーナメントを放送！次々と繰り出される珠玉のグルメの数々に一同大興奮！

©テレビ東京

≪配信情報≫

上記3番組共に広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★▶TVer：https://tver.jp/▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr