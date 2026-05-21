吉田羊、『さとこはいつも』でミステリアスな教師に 黒田大輔、小川冬晴の出演も決定
有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春がトリプル主演する沖田修一監督最新作『さとこはいつも』に、新キャストとして吉田羊、黒田大輔、小川冬晴の出演が決定。あわせて、コメントも到着した。
【写真】『さとこはいつも』吉田羊、黒田大輔、小川冬晴を切り取る場面写真
ユニークでどこかキュートな人間たちを温かなまなざしで描き続けてきた沖田修一監督。本作は、長編映画デビュー20周年というアニバーサリーイヤーに贈る完全オリジナル作品となる。
年齢も、育った環境も異なる、3人の「さとこ」という女性たち。初めての恋を持て余し、妄想が暴走していく中学3年生、15歳の中井聡子（15）。不倫も仕事もスランプ気味、迷走中の映画配給会社勤務、西田沙都子（35）。子育てがひと段落し、久々の自分時間で夢に目覚めた飯島里子（55）。そんな“さとこ”たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々を“自分の物語”として書き始めたとき、3人の人生が交差していく。
アレルギー性鼻炎を抱える中学3年生の聡子は、耳鼻科で同級生の早瀬（小川冬晴）と遭遇する。並んでネブライザーを当てながら爽やかに話しかけてくる早瀬に、聡子の胸は高鳴る。学校では意識してしまい、まともに話すこともできない早瀬への思いは募るばかりだった。
そんな中、居眠りして終わった歌舞伎鑑賞の感想文を、「明らかに観ていなかった人の感想の中で飛びぬけて面白い」と評価した国語教師・寺尾（吉田羊）から、文章を書く練習を勧められる。寺尾の課題に従って書き進めるうちに、次第に楽しさを見出した聡子は、自身の初恋を題材にした物語を書き始める。しかし、早瀬への妄想は次第に暴走していき――。
聡子の人生を大きく変えることになるミステリアスな国語教師・寺尾千穂を演じるのは、吉田羊。大ヒットドラマ『HERO』（フジテレビ系）で注目を集め、『映画 ビリギャル』では第39回日本アカデミー賞優秀助演女優賞をはじめ数々の賞を受賞。『不適切にもほどがある！』（TBS系）や『光る君へ』（NHK総合ほか）など、映像・舞台を問わず第一線で活躍を続けている。
沖田作品初参加となる吉田は、「寺尾先生は、“さとこ”の人生に大きなキッカケを与える役ですが、寺尾先生に出逢って変わってゆくさとこを見ていると、そんな“人生で出会うべき人”は実は必然的に与えられている、そんな気がしました」とコメントを寄せた。
また、聡子を近すぎる距離感で見守る父親・中井圭吾役には、黒田大輔を起用。沖田組の常連でもあり、『恋人たち』で第30回高崎映画祭最優秀助演男優賞を受賞。『イクサガミ』『さかなのこ』『怪物』『新幹線大爆破』など出演作が相次ぐほか、『箱の中の羊』も5月28日に公開を控えている。
黒田は、「この映画がこの世にいるっていうだけで充分なので、別に観なくてもいいのかもしれません。そういうジョークも余裕で受け入れてくれる映画です」と、本作ならではの空気感を表すコメントを寄せている。
また、聡子を見守る母親・中井美津子を、宮部純子がユニークに演じている。
さらに、聡子が恋焦がれる“ネブライザーの君”・早瀬勇役には、小川冬晴が抜擢。松坂桃李主演ドラマ『御上先生』（TBS系）で御上の中学生時代を演じ、SNSを中心に一気に注目を集めた新星だ。
一足早く映画を鑑賞した小川は、「それぞれ違う人生を歩むさとこたちの物語が少しずつ繋がっていくところがとても印象に残っています。観終わったあと、自分の人生や大切な人のことを少し考えたくなるような作品です」と、瑞々しい感想を寄せている。
加えて、聡子の同級生・かなぶん役に泉有乃、嶋っちょ役に大月美里果など、フレッシュな顔ぶれがそろった。
映画『さとこはいつも』は、9月18日全国公開。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉田羊：寺尾千穂（聡子の中学校の国語教師役）
今回初めて沖田監督とご一緒させていただき、作風に違わぬ穏やかで優しいお人柄と、現場の空気の心地よさに、終始こころがぽかぽかでした。今回演じさせていただいた寺尾先生は、"さとこ"の人生に大きなキッカケを与える役ですが、寺尾先生に出逢って変わってゆくさとこを見ていると、そんな"人生で出会うべき人"は実は必然的に与えられている、そんな気がしました。
「人は誰でも一冊は、自分の本が書ける」というセリフ通り、その人にしかないドラマが人それぞれにある。そのほんの3人分のこの映画をご覧になった皆様がそれぞれに物語を書いてみたら、そこには色とりどりの人生が文章となって踊り出すでしょう。
皆様の物語を読める日を楽しみにしております。
■黒田大輔：中井圭吾（聡子の父役）
この映画がこの世にいるっていうだけで充分なので、別に観なくてもいいのかもしれません。そういうジョークも余裕で受け入れてくれる映画です。
■小川冬晴：早瀬勇（聡子の同級生役）
出演が決まったと聞いたときは、本当に嬉しかったです。沖田監督の作品に参加できることが楽しみで、撮影に入る前からずっとワクワクしていました。現場はとてもあたたかくて、自然と笑顔になれる空気が流れていて、毎回撮影に行くのが楽しみでした。
僕が演じた早瀬勇は、中井聡子と関わっていく中でいろいろな表情を見せる役で、ひとつひとつのシーンを大切に演じました。完成した作品を観て、それぞれ違う人生を歩むさとこたちの物語が少しずつ繋がっていくところがとても印象に残っています。
観終わったあと、自分の人生や大切な人のことを少し考えたくなるような作品だと思いました。ぜひ映画館で楽しんでいただけたら嬉しいです！
【写真】『さとこはいつも』吉田羊、黒田大輔、小川冬晴を切り取る場面写真
ユニークでどこかキュートな人間たちを温かなまなざしで描き続けてきた沖田修一監督。本作は、長編映画デビュー20周年というアニバーサリーイヤーに贈る完全オリジナル作品となる。
年齢も、育った環境も異なる、3人の「さとこ」という女性たち。初めての恋を持て余し、妄想が暴走していく中学3年生、15歳の中井聡子（15）。不倫も仕事もスランプ気味、迷走中の映画配給会社勤務、西田沙都子（35）。子育てがひと段落し、久々の自分時間で夢に目覚めた飯島里子（55）。そんな“さとこ”たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々を“自分の物語”として書き始めたとき、3人の人生が交差していく。
そんな中、居眠りして終わった歌舞伎鑑賞の感想文を、「明らかに観ていなかった人の感想の中で飛びぬけて面白い」と評価した国語教師・寺尾（吉田羊）から、文章を書く練習を勧められる。寺尾の課題に従って書き進めるうちに、次第に楽しさを見出した聡子は、自身の初恋を題材にした物語を書き始める。しかし、早瀬への妄想は次第に暴走していき――。
聡子の人生を大きく変えることになるミステリアスな国語教師・寺尾千穂を演じるのは、吉田羊。大ヒットドラマ『HERO』（フジテレビ系）で注目を集め、『映画 ビリギャル』では第39回日本アカデミー賞優秀助演女優賞をはじめ数々の賞を受賞。『不適切にもほどがある！』（TBS系）や『光る君へ』（NHK総合ほか）など、映像・舞台を問わず第一線で活躍を続けている。
沖田作品初参加となる吉田は、「寺尾先生は、“さとこ”の人生に大きなキッカケを与える役ですが、寺尾先生に出逢って変わってゆくさとこを見ていると、そんな“人生で出会うべき人”は実は必然的に与えられている、そんな気がしました」とコメントを寄せた。
また、聡子を近すぎる距離感で見守る父親・中井圭吾役には、黒田大輔を起用。沖田組の常連でもあり、『恋人たち』で第30回高崎映画祭最優秀助演男優賞を受賞。『イクサガミ』『さかなのこ』『怪物』『新幹線大爆破』など出演作が相次ぐほか、『箱の中の羊』も5月28日に公開を控えている。
黒田は、「この映画がこの世にいるっていうだけで充分なので、別に観なくてもいいのかもしれません。そういうジョークも余裕で受け入れてくれる映画です」と、本作ならではの空気感を表すコメントを寄せている。
また、聡子を見守る母親・中井美津子を、宮部純子がユニークに演じている。
さらに、聡子が恋焦がれる“ネブライザーの君”・早瀬勇役には、小川冬晴が抜擢。松坂桃李主演ドラマ『御上先生』（TBS系）で御上の中学生時代を演じ、SNSを中心に一気に注目を集めた新星だ。
一足早く映画を鑑賞した小川は、「それぞれ違う人生を歩むさとこたちの物語が少しずつ繋がっていくところがとても印象に残っています。観終わったあと、自分の人生や大切な人のことを少し考えたくなるような作品です」と、瑞々しい感想を寄せている。
加えて、聡子の同級生・かなぶん役に泉有乃、嶋っちょ役に大月美里果など、フレッシュな顔ぶれがそろった。
映画『さとこはいつも』は、9月18日全国公開。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉田羊：寺尾千穂（聡子の中学校の国語教師役）
今回初めて沖田監督とご一緒させていただき、作風に違わぬ穏やかで優しいお人柄と、現場の空気の心地よさに、終始こころがぽかぽかでした。今回演じさせていただいた寺尾先生は、"さとこ"の人生に大きなキッカケを与える役ですが、寺尾先生に出逢って変わってゆくさとこを見ていると、そんな"人生で出会うべき人"は実は必然的に与えられている、そんな気がしました。
「人は誰でも一冊は、自分の本が書ける」というセリフ通り、その人にしかないドラマが人それぞれにある。そのほんの3人分のこの映画をご覧になった皆様がそれぞれに物語を書いてみたら、そこには色とりどりの人生が文章となって踊り出すでしょう。
皆様の物語を読める日を楽しみにしております。
■黒田大輔：中井圭吾（聡子の父役）
この映画がこの世にいるっていうだけで充分なので、別に観なくてもいいのかもしれません。そういうジョークも余裕で受け入れてくれる映画です。
■小川冬晴：早瀬勇（聡子の同級生役）
出演が決まったと聞いたときは、本当に嬉しかったです。沖田監督の作品に参加できることが楽しみで、撮影に入る前からずっとワクワクしていました。現場はとてもあたたかくて、自然と笑顔になれる空気が流れていて、毎回撮影に行くのが楽しみでした。
僕が演じた早瀬勇は、中井聡子と関わっていく中でいろいろな表情を見せる役で、ひとつひとつのシーンを大切に演じました。完成した作品を観て、それぞれ違う人生を歩むさとこたちの物語が少しずつ繋がっていくところがとても印象に残っています。
観終わったあと、自分の人生や大切な人のことを少し考えたくなるような作品だと思いました。ぜひ映画館で楽しんでいただけたら嬉しいです！