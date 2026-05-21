主演・鎮西寿々歌に忍び寄る恐怖 『だぁれかさんとアソぼ？』場面写真が一挙解禁
FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める清水崇監督最新作『だぁれかさんとアソぼ？』より、忍び寄る恐怖におびえる鎮西の姿を切り取った場面写真が解禁された。
【写真】不穏な空気を捉えた『だぁれかさんとアソぼ？』場面写真
本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西寿々歌）が妹・菜々美（星乃あんな）とともに抗えない恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラー。脚本は、3度目のタッグとなる角田ルミと清水崇監督が手がける。
今回解禁された場面写真のメインを飾るのは、小春（鎮西）と彼女の妹・菜々美（星乃）が怪異に対峙する瞬間を捉えた1枚。圧倒的な存在感を放つ“何か”を前に表情を強張らせながらも、そこには決意のような感情もうかがえ、物語への期待をさらに高める。
そのほかの場面写真では、菜々美が“絶対にやってはいけない遊び”を実行しようと、カセットレコーダーを手に階段を上る姿も確認できる。学生たちが軽い気持ちで始めた“遊び”によって、日常が少しずつ歪み、学校全体に不穏な空気が広がっていく様子が伝わってくる。
また、菜々美を気にかける丈太郎役の大西利空をはじめ、向井怜衣、小國舞羽、室はんなら新星キャストたちの、不安と恐怖に揺れる表情にも注目だ。さらに、先日解禁された染谷将太演じる謎の男が、物語にどう関わってくるのかも気になるところ。
小春を演じた主演・鎮西が、演じるうえで大切にしたと語る「徐々に恐怖に飲み込まれていく感覚」は、その表情にも色濃く表れている。怪異の正体へ近づくにつれ、驚きから不安、そして恐怖へと感情が変化していく様子が、今回解禁された写真の数々に映し出されている。
そして何より、恐怖の舞台となる階段の禍々しい雰囲気が強烈な印象を放つ。ここで何も起こらないはずがない――。場面写真の中には、階段の13段目を目指して上っていく正体不明の人影の姿も収められている。
若者たちの間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”。あなたの背後にも忍び寄る恐怖を、ぜひスクリーンで目撃してほしい。
映画『だぁれかさんとアソぼ？』は、7月24日より全国公開。
【写真】不穏な空気を捉えた『だぁれかさんとアソぼ？』場面写真
本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西寿々歌）が妹・菜々美（星乃あんな）とともに抗えない恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラー。脚本は、3度目のタッグとなる角田ルミと清水崇監督が手がける。
そのほかの場面写真では、菜々美が“絶対にやってはいけない遊び”を実行しようと、カセットレコーダーを手に階段を上る姿も確認できる。学生たちが軽い気持ちで始めた“遊び”によって、日常が少しずつ歪み、学校全体に不穏な空気が広がっていく様子が伝わってくる。
また、菜々美を気にかける丈太郎役の大西利空をはじめ、向井怜衣、小國舞羽、室はんなら新星キャストたちの、不安と恐怖に揺れる表情にも注目だ。さらに、先日解禁された染谷将太演じる謎の男が、物語にどう関わってくるのかも気になるところ。
小春を演じた主演・鎮西が、演じるうえで大切にしたと語る「徐々に恐怖に飲み込まれていく感覚」は、その表情にも色濃く表れている。怪異の正体へ近づくにつれ、驚きから不安、そして恐怖へと感情が変化していく様子が、今回解禁された写真の数々に映し出されている。
そして何より、恐怖の舞台となる階段の禍々しい雰囲気が強烈な印象を放つ。ここで何も起こらないはずがない――。場面写真の中には、階段の13段目を目指して上っていく正体不明の人影の姿も収められている。
若者たちの間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”。あなたの背後にも忍び寄る恐怖を、ぜひスクリーンで目撃してほしい。
映画『だぁれかさんとアソぼ？』は、7月24日より全国公開。