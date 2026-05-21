ロッキーズ一塁手ラムフィールドのファインプレー

ダグアウトから逆さに突き出ているのは、2本の足――。米大リーグで撮影された、日本のミステリー映画の名場面さながらの一枚にネット上のファンから注目が集まっている。

菅野智之投手が所属するロッキーズは、本拠地クアーズフィールドで18日（日本時間19日）、レンジャーズと対戦。初回のレンジャーズの攻撃で、3番ヤングのファウルフライを追いかけたロッキーズの一塁手のラムフィールドは、自軍ベンチに飛び込みながらも捕球。一回転するもボールは放さずに、見事アウトにした。

ファインプレーの甲斐あって7-6で勝利したロッキーズの公式Xは、「ロッキーズ勝利」と記した投稿に、ダグアウトからラムフィールドの2本の足が飛び出している“決定的瞬間”を捉えた写真を使用した。まるで日本映画の「犬神家の一族」で水面から遺体の両足が突き出ているシーンを彷彿とさせる一枚に、日本ファンからはツッコミが殺到した。

「これは日本では犬神家の一族ポーズと言ってます」

「また犬神家みたいな事あったのね」

「すごく……スケキヨ…です」

「アメリカの人#犬神家の一族 知ってるの？」

「犬神家の一族コロラド進出！！ww」

「こんなん笑うわ」

「選んだ写真のセンスが良すぎる」

中には実際に映画のパッケージと写真を組み合わされたコラージュ画像も作られていた。この日、菅野の登板はなかったものの、注目する日本人が続出したようだ。



（THE ANSWER編集部）