忙しい毎日の中で、朝から理由もなく気持ちが沈んだり、些細なことでイライラしてしまったりすることはないだろうか。ひよこさんがInstagramに投稿した作品『暴君』は、余裕を失ってしまった日のリアルな感情を描き注目を集めている。



【漫画】「暴君」を読む

それは、仕事の日のとある朝のこと。作者は朝起きた瞬間から「仕事に行きたくない」「誰とも話したくない」という重たい気持ちに襲われる。仕事へ行く準備をしていても、「靴下がない」「制服が見つからない」「時間がない」と、小さな出来事の1つひとつに苛立ちが募っていく。



外へ出ても、そのイライラは収まらない。周囲に対しても苛立ちながら「全員どけ」と暴君のような気持ちで出社。仕事中は笑顔を保ちながらも、心の中では怒りを抱え続けている。そんなふうにイライラして過ごした日は、いつも以上にどっと疲れを感じるのだ。



そして夜、1日を終えて布団に入る頃になると、「今日も嫌な人間だったな」と自己嫌悪してしまう。そう反省しながら「明日はもう少し優しくなりたい」と願って眠りにつくのだった。



読者からは「私もそんな感じです。なんだか安心しました」「これ、私？どっかで見てた？」など共感の声があがっている。そんな同作について、作者のひよこさんに詳しく話を聞いた。



ーイライラしたり余裕がなくなったりするのはなぜだと思われますか？朝起きた時からすでに怒っている状態なのでしょうか？



モヤモヤしたことをうまく消化できずに寝て、起きてもモヤモヤしてることが多いです。職場では暴君は封印しています。



ー最後に「明日は優しくなりたい」と描かれていましたが、寝る前に反省会をしたりするのでしょうか？



しょっちゅう反省会をしています。なぜその場で気づかず、後からいろいろ思い出しては後悔するんだろうか...と思います。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）