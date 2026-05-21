能面に刀を構え、クスクス…父を本気で倒しにいく娘の“たたかいごっこ”に圧倒 「子どもならではのセンス」「和風ホラーゲームに出てくるボス」
能面でクスクス…さらにそのビジュアルで日本刀を構えだす少女。「パパ、たたかいごっこしよ」と現れた娘の“殺意の高い”姿が、X上で1700万表示を超える話題に。「和風ホラーゲームに出てくるボス感…」「めっちゃヤバい範囲攻撃するタイプ」など不気味さと強キャラ感に圧倒され、ファンアートも繰り広げられる人気ぶりを見せている。そんな“たたかいごっこ”を繰り広げる親子について、父のソロミツ（＠sorokage）さんに話を聞いた。
【別カット】圧倒的ボスキャラすぎる！ パパが震えた1枚
■ドアを開けて部屋に入った瞬間、この佇まいが…
――投稿が1600万以上表示され、大きな反響を呼んでいますがどのようなご心境ですか？
「普段の何気ない日常の写真がここまで拡がるとは思っておらず、1600万表示という数字に家族でほんまにビックリしています。印象に残っているのは『不気味さがプロ』『ゲームのボスキャラ』といった、娘の放つオーラをガチで評価してくださるコメントや、娘の姿をファンアートとしてイラストに描いてくださる方がいらっしゃったことです。周りの皆様の温かい反応にとても感謝しています」
――当時の状況について教えてください。実際に娘さんがあの姿で「パパ、たたかいごっこしよ」と現れたとき、率直にどのように感じましたか？
「リビングでくつろいでいた時、娘に『たたかいごっこしよう』と誘われました。『いいで、待ってるわ』と返すと、娘は自分で僕のクローゼットから装備（衣装、面、刀）を出し、小2の兄に手伝ってもらって装備を整えたようです。ドアを開けて娘の仕上がりを見た瞬間、可愛い遊びを想像していたので、そのギャップと見た目に『いや、マジかよ……えぐいな（笑）』と絶句しました」
――その際、娘さんはどのような様子だったのでしょうか。
「お面を被っていたので表情は見えませんでしたが、声はいつもの声のままで、純粋に“強いキャラになりきって僕を倒す”ことをめっちゃ楽しんでいる様子でした。その見た目と声のギャップが余計に怖かったです（笑）」
――その後、“たたかいごっこ”はどのような展開になったのでしょうか。勝敗なども気になります。
「ドアを開けて部屋に入った瞬間、あの佇まいで立っていたので、まずはその威圧感に圧倒されました。相手は子どもやしと油断していたら、予想外に鋭く速い一太刀を浴びせられ、その後は防戦一方でした。4回ほど復活してリトライしましたが、刀のリーチ差を完璧に生かされ、懐に入る前にことごとく斬り捨てられました。僕の完敗です」
■「子どもの自由な発想や“本気で遊ぶこと”の面白さを再確認」
――普段からお子さんと“たたかいごっこ”をされることは多いのでしょうか？
「はい、よくやっています。娘だけでなく、小2の息子ともチャンバラごっこやたたかいごっこなどを日常的に全力で楽しんでいます」
――お父さまご自身も甲冑を着てサバゲーやコスプレイベントを楽しまれているとのことですが、娘さんもそうしたものに興味を持たれているのでしょうか？
「僕が趣味で“甲冑武者装備でのサバゲー”を楽しんでおり、家に甲冑や装束が置いてあるため、子どもたちにとって甲冑やレプリカの刀は“日常にあるおもちゃ”のような感覚なのだと思います。今回の装備も自分で選んで引っ張り出してきたので、環境が“英才教育”のようになってしまっているようです」
――他にも「子どもが生まれる前から部屋に甲冑や小道具を置いていた」と投稿されていましたが、娘さんが影響を受けている様子をご覧になって、どのようなお気持ちですか？
「自分の趣味が子どもたちの日常になり、こうして自由な発想で遊んでくれるのは純粋に嬉しいです。『まさかこのお面と衣装を組み合わせるとは！』と、子どもならではの創造力やセンスに驚かされることばかりです。いつか一緒にイベントとか行きたいですね」
――お子さんの“殺意高めコスプレ”は、子どもの自由な発想が生かされていてとても印象的でした。今回の反響を受けて、あらためてお子さんとの時間について感じたことはありますか？
「今回の反響で、子どもの自由な発想や“本気で遊ぶこと”の面白さを再確認しました。これからも子どもたちの突拍子もないアイデアを尊重し、一緒に楽しみながら、本気で戦い、本気でやり、やられる、そんな関係のまま一緒に成長していきたいなと思います」
■ドアを開けて部屋に入った瞬間、この佇まいが…
――投稿が1600万以上表示され、大きな反響を呼んでいますがどのようなご心境ですか？
「普段の何気ない日常の写真がここまで拡がるとは思っておらず、1600万表示という数字に家族でほんまにビックリしています。印象に残っているのは『不気味さがプロ』『ゲームのボスキャラ』といった、娘の放つオーラをガチで評価してくださるコメントや、娘の姿をファンアートとしてイラストに描いてくださる方がいらっしゃったことです。周りの皆様の温かい反応にとても感謝しています」
――当時の状況について教えてください。実際に娘さんがあの姿で「パパ、たたかいごっこしよ」と現れたとき、率直にどのように感じましたか？
「リビングでくつろいでいた時、娘に『たたかいごっこしよう』と誘われました。『いいで、待ってるわ』と返すと、娘は自分で僕のクローゼットから装備（衣装、面、刀）を出し、小2の兄に手伝ってもらって装備を整えたようです。ドアを開けて娘の仕上がりを見た瞬間、可愛い遊びを想像していたので、そのギャップと見た目に『いや、マジかよ……えぐいな（笑）』と絶句しました」
――その際、娘さんはどのような様子だったのでしょうか。
「お面を被っていたので表情は見えませんでしたが、声はいつもの声のままで、純粋に“強いキャラになりきって僕を倒す”ことをめっちゃ楽しんでいる様子でした。その見た目と声のギャップが余計に怖かったです（笑）」
――その後、“たたかいごっこ”はどのような展開になったのでしょうか。勝敗なども気になります。
「ドアを開けて部屋に入った瞬間、あの佇まいで立っていたので、まずはその威圧感に圧倒されました。相手は子どもやしと油断していたら、予想外に鋭く速い一太刀を浴びせられ、その後は防戦一方でした。4回ほど復活してリトライしましたが、刀のリーチ差を完璧に生かされ、懐に入る前にことごとく斬り捨てられました。僕の完敗です」
■「子どもの自由な発想や“本気で遊ぶこと”の面白さを再確認」
――普段からお子さんと“たたかいごっこ”をされることは多いのでしょうか？
「はい、よくやっています。娘だけでなく、小2の息子ともチャンバラごっこやたたかいごっこなどを日常的に全力で楽しんでいます」
――お父さまご自身も甲冑を着てサバゲーやコスプレイベントを楽しまれているとのことですが、娘さんもそうしたものに興味を持たれているのでしょうか？
「僕が趣味で“甲冑武者装備でのサバゲー”を楽しんでおり、家に甲冑や装束が置いてあるため、子どもたちにとって甲冑やレプリカの刀は“日常にあるおもちゃ”のような感覚なのだと思います。今回の装備も自分で選んで引っ張り出してきたので、環境が“英才教育”のようになってしまっているようです」
――他にも「子どもが生まれる前から部屋に甲冑や小道具を置いていた」と投稿されていましたが、娘さんが影響を受けている様子をご覧になって、どのようなお気持ちですか？
「自分の趣味が子どもたちの日常になり、こうして自由な発想で遊んでくれるのは純粋に嬉しいです。『まさかこのお面と衣装を組み合わせるとは！』と、子どもならではの創造力やセンスに驚かされることばかりです。いつか一緒にイベントとか行きたいですね」
――お子さんの“殺意高めコスプレ”は、子どもの自由な発想が生かされていてとても印象的でした。今回の反響を受けて、あらためてお子さんとの時間について感じたことはありますか？
「今回の反響で、子どもの自由な発想や“本気で遊ぶこと”の面白さを再確認しました。これからも子どもたちの突拍子もないアイデアを尊重し、一緒に楽しみながら、本気で戦い、本気でやり、やられる、そんな関係のまま一緒に成長していきたいなと思います」