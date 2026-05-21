江戸時代から栄えていた人形町界隈は、路地を歩けば歴史を感じさせる老舗がそこかしこ。しかし今、オフィス街と住宅地が混在した落ち着きあるエリアに、勢いある新店が相次いでオープンしていた。中でも“名店の予感”を醸すお店をご紹介します。洋あり和あり、シックあり、カジュアルあり。夜だけでなくランチもあり。人形町の奥深さを味わってみてください。

ワインを持つ手がぐいぐい進む骨太のビストロ料理『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』＠人形町

オーナーはワインショップも営むソムリエ、シェフは「銀座レカン」など名店出身。縁あってふたりが交わり、誕生した話題の新店がここ。

「歴史あるこの街で僕らは新参者。だからこそ自分達らしい店を」。

さあどんな店かと言えば。フランスを中心としたナチュールワイン×骨太のビストロ料理、互いの味わいが心地よく響き合う美食空間、と書けばいいだろうか。とにかく街にとっても地元に人を呼び込むこの店の開業は朗報でしかない。

で、冒頭のシェフが27歳の若き実力者、田島優己さんである。意識するのは「フランス料理の伝統的な考え方はブレずに、いかにワインに寄り添う味を作るか」だ。それは王道の調理法から独自のアレンジを加えた味まで実に魅力的。

まあまずは鴨肉を見てほしい。しっとり潤いを帯びたロゼの火入れは完璧も完璧、クセがなく繊細な｢近江鴨｣に合わせてやさしく仕上げたオレンジのソースの組み立てにも唸る。

近江鴨胸肉ロースト（基本2人分）6600円、スープ・ド・ポワソン1600円

『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』（手前）近江鴨胸肉ロースト（基本2人分） 6600円 （左奥）スープ・ド・ポワソン 1600円 産地直送「近江鴨」はクセがなくやさしい味。スープ・ド・ポワソンは白身ベースに青魚も加えて味に奥行きを出す。卵黄とニンニクなどで作るルイユとチーズで味変も

ちなみに食材は島根から届くものも多く、ワイン泥棒「シャルキュトリ盛り合わせ」は上質な「石見ポーク」の各部位をパテやリエットなどに、「スープ・ド・ポワソン」は漁師直送の魚をたっぷり使う。素材の選択、生かし方、味の組み合わせ、その全てに拍手を送りたい。これぞ期待の新星だ。

『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』シェフ 田島優己さん

シェフ：田島優己さん「縁あって開業前に滞在した島根の食材を多く使っています」

『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』

［店名］『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-11-8

［電話］080-6725-7280

［営業時間］18時〜22時

［休日］月4回不定休

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩3分

和＆洋をアレンジ、センス抜群の料理をナチュラルワインと『人形町cado（カド）』＠人形町

小皿料理をひと通り楽しんだ帰り道、思わず口に出たのがこの言葉。ご近所さんがうらやましい〜！

実は五反田に1号店があり、人形町は2店目の出店だ。コンセプトの「大人のワイン酒場」という基本軸は両店とも同じだが、料理はそれぞれのシェフの個性を生かした”味わい”だそう。

「派手さはなくてもじんわりおいしい味をイメージして作っています」と語るのは高橋惇シェフ。そのセンスがまあいいこと。

例えばこの日のカルパッチョは真鯛に生海苔のソースを、ホタルイカとカブのマリネにはナスのピューレを。

蛍いかとかぶのマリネ〜茄子のピューレで1000円、蓮根とズッキーニのカポナータ800円、鶏せせりと菜の花のアヒージョ1300円、ウフマヨ〜トラパネーゼソース400円、真鯛とマッシュルームのカルパッチョ〜生のりソース1500円

『人形町cado（カド）』（左手前から時計回りに）蛍いかとかぶのマリネ〜茄子のピューレで 1000円、蓮根とズッキーニのカポナータ 800円、鶏せせりと菜の花のアヒージョ 1300円、ウフマヨ〜トラパネーゼソース 400円、真鯛とマッシュルームのカルパッチョ〜生のりソース 1500円 写真は取材時のメニューから。カルパッチョのソースはアーリオオーリオに生海苔を加えた磯の香りがアクセント。ウフマヨのソースは爽やかなトマトとバジルをベースにローストアーモンドでコク深く仕上げる。とにかくどれもワインが進む！

シンプルな構成ながら、和の素材を洋の調理法で、またその逆もあったりして楽しいったらない。ポーションも多過ぎず少な過ぎずつまみに適量。

おまけにグラスワインが15種ほど揃うとくれば泡、白、赤と次々に手が伸びる。軽く1杯でもしっかり食べても、楽しみ方は気分次第！

『人形町cado（カド）』シェフ 高橋惇さん

シェフ：高橋惇さん「地域に愛される店にしたいと思っています」

『人形町cado（カド）』

［店名］『人形町cado（カド）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町1-7-6HSビル1階

［電話］03-6822-0555

［営業時間］17時〜23時（22時LO）※土・日・祝は15時〜

［休日］月・他不定休

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩1分

魚愛あふれる店主の心意気に出合える名酒場『居酒屋ノスケ』＠人形町

人形町は高級店が多い印象があり、どこか敷居が高く、縁遠い場所というイメージ。しかし、味はそのままにカジュアルに楽しめるのがこの店だ。

日本料理店が「居酒屋」を始めたらどうなるのか。その好奇心から、2025年11月に店をオープンさせた。調理するのは、『御料理 はませい』の若手料理人たちで、日本料理の技が光るひと皿を気軽に味わうことができるのだ。何といっても驚くべきはその価格。

「かしこまらず日本料理を自由に楽しんでほしい」と話すだけに、食材もお酒も質の高いものを揃えながらも、若年層でも通いやすいようになっている。

ノスケの酒肴盛り1人前1500円〜（トマトのカクテル、煮玉子、海老の洋南蛮、蒸しあわび、ポテトサラダ）、カニ茶碗蒸し500円

『居酒屋ノスケ』ノスケの酒肴盛り 1人前 1500円〜 （上から時計回りに）トマトのカクテル、煮玉子、海老の洋南蛮、蒸しあわび、ポテトサラダ （奥）カニ茶碗蒸し 500円 内容は季節や仕入れで変わるが、お酒が進む5品が揃う。カニのほぐし身がたっぷりの茶碗蒸しは上品なダシと玉子の甘みが味わい深い

安心して濃厚な肝ソースと一緒に蒸しアワビを食せば、噛むほどに旨みがあふれ日本酒がすすみ、一合があっという間になくなってしまう。

今後、料理もお酒もメニュー数を増やしていく予定だという。期待しかない新店だ。

『居酒屋ノスケ』料理長 井本諭さん

料理長：井本諭さん「22時までお惣菜のテイクアウト販売もやってます」

『居酒屋ノスケ』

［店名］『居酒屋ノスケ』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-1-7

［電話］050-1792-5162

［営業時間］17時〜23時（22時LO）、日・祝：15時〜21時（20時LO）

［休日］水

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩3分、半蔵門線水天宮前駅7番出口から徒歩1分

魚愛あふれる店主の心意気に出合える名酒場『酒喰洲（しゅくず）』＠人形町

人生ならぬ”店生”いろいろ。今年6月に20周年を迎える人気店が諸事情で2回目の移転。人形町の駅近で再開した。

「この物件に出合わなければ廃業してたかも」と衝撃の告白（?!）は店主の櫻井満さん。おぉ良かったと胸を撫で下ろしている常連さんも多いはず。

自慢の魚料理は変わらず健在。はっきり言おう。旨い魚が食べたければここに来れば間違いない。つまり魚好きのパラダイス！

櫻井さんの故郷、北海道直送を中心に、足立市場でも仕入れる旬魚は全て国産の天然物。鮮度重視でアジなど小さい魚はオーダー後におろすようにしているとか。名物は高級魚でもひと切れずつ頼める刺身だ。

本日のお造り〜天然国産〜（尾長鯛1枚350円、ホタルイカ1人前530円、甘海老1本180円、柳たこ1枚300円、平目1枚330円）、知床直送銀かれいカマ一夜干し（大）1480円

『酒喰洲（しゅくず）』（手前）本日のお造り〜天然 国産〜 ※種類と価格は仕入れで変わる （左手前から時計回りに）ホタルイカ 1人前530円、甘海老 1本180円、柳たこ 1枚300円、平目 1枚330円、尾長鯛 1枚350円 （奥）知床直送 銀かれいカマ一夜干し（大） 1480円 この日は北海道の自家茹で柳たこや甘エビなど。「銀かれいカマ」は知床直送。脂がたっぷり乗っている

ひとり客も多種を楽しめるよう配慮したシステムで、手間はかかるが「これからも変えません！」。

天ぷらだって1個から注文可。それもこれも深い魚愛、そしてお客さんへの愛なんですよね。ありがとー！

『酒喰洲（しゅくず）』店主 櫻井満さん

店主：櫻井満さん「6月13日開催、日本酒の会「酒喰洲会」もぜひ！」

『酒喰洲（しゅくず）』

［店名］『酒喰洲（しゅくず）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-8-3第5篠原ビル1階

［電話］03-3249-7386

［営業時間］15時〜22時半（21時半LO）※日は〜21時半（20時半LO）

［休日］月・祝※日・月が連休の場合は日も休み

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A3出口から徒歩1分

ただいまと言いたくなる温かい味わい『おばんざい三貴』＠人形町

甘酒横丁近くの路地でこの店の赤提灯を見つけた時は何だかちょっとホッとした。からりと引き戸を開ければ割烹着姿の女将さん、カウンターには旬のおばんざいが仲良く並び、どれにしようかと迷いながら、他愛ない話をしたりしなかったり。

指先ひとつで料理が届く時代、失われがちな人と人との繋がりが確かにそこにある安心感に包まれる。

「飲んで食べて元気になれる温かい場所にしたくて」。そう話す寺嶋由美子さんがひとりで切り盛りする店はまさに心と体のチャージスポットだ。

おばんざい各種（蛍烏賊とうるいの酢味噌800円〜、白滝明太子450円〜、茄子揚浸し450円〜、アサリと白ねぎの卯の花、筍と菜の花浸し：時価）

『おばんざい三貴』おばんざい各種 ※季節や仕入れでメニューは変わる （手前から時計回りに）蛍烏賊とうるいの酢味噌 800円〜、白滝明太子 450円〜、茄子揚浸し 450円〜、アサリと白ねぎの卯の花、筍と菜の花浸し 時価 この日はタケノコや菜の花など旬の味も。「白滝明太子」と「茄子揚浸し」は定番。骨董の器も素敵

結婚後に覚えたという料理は彼女が家族にずっと作ってきた家庭の味。とはいえ店を始める前も食材は築地に買い出しに通っていたほどのこだわりで、魚は今も付き合いのある仲卸から仕入れている。

手作りのやさしい料理を求めて週3で通う80代の常連さんもいるとか。お惣菜やお弁当をテイクアウトできるのも、何かいいなあ。

『おばんざい三貴』店主 寺嶋由美子さん

店主：寺嶋由美子さん「居心地よく懐かしさを感じる店にしたいですね」

『おばんざい三貴』

［店名］『おばんざい三貴』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-13-5

［電話］03-6879-4380

［営業時間］11時45分〜13時半LO、17時半〜22時半（22時LO）※月は夜のみ

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩3分

撮影／西崎進也（テルセラ、酒喰洲、三貴）、浅沼ノア（カド、ノスケ）、取材／肥田木奈々（テルセラ、カド、酒喰洲、三貴）、編集部（ノスケ）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、人形町で出合った絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】人形町に新しい風吹く！ 出合えてよかった名店5選（33枚）