6月にFIFAワールドカップ2026に挑むサッカー日本代表。現役時代はキャプテンとして3大会連続出場した長谷部誠コーチは、今度は首脳陣として初めてのワールドカップに臨みます。

20日取材に応じた長谷部コーチは「日々対戦相手を分析していて、僕の場合はヨーロッパを拠点にこの半年間は日本代表選手の試合、トレーニングを多く足を運んで見に行っていました。そういう意味ではだんだんといよいよだなと言う感覚はあります」と話しました。

今回の26人のメンバーには、遠藤航選手（リバプール/イングランド）、冨安健洋選手（アヤックス/オランダ）、板倉滉選手（アヤックス/オランダ）、鈴木唯人選手（フライブルク/ドイツ）ら負傷明けの選手もいます。

長谷部コーチは、自身が経験した2014年ブラジル大会の経験を引き合いに、マイナスばかりではないと言います。

「僕自身2014年はオペをしてなかなかうまくいかず再手術をして思ったより時間がかかった。自分の感覚では、ギリギリになってしまってチームに迷惑をかけた部分もあれば、逆に何か月も試合に出なかったことで、疲労がたまってなくフレッシュな部分もあった。もし選手たちが不安を抱えているのであれば、マインドをそういうふうに持って行ける部分もあると思う。もちろん状況すべてが同じではないので、これというものは言えないですが、自分の経験から話せる部分は自分がいる意味だと思う」

また強化試合で強豪を破り、レベルアップを感じていた2014年のブラジル大会。今大会はこの半年でブラジル、イングランドに勝利の足跡を残す中、その内容は似て非なるものだと言います。

「2014年大会も4年間で、アウェーでフランスに勝ったり、ホームでアルゼンチンに勝ったり、オランダと引き分けた。世界の強豪と言われるチームにも勝っていた。ただ今回は、その中身を見ると、その当時より勝ち方や戦術の引き出しに違いを感じている部分はある。それを“おごり”と感じるのではなく、“謙虚”に受け止めながらポジティブにやる必要はあると思います」

現役時代強いリーダーシップでチームをまとめ上げた存在が、コーチとして今度はチームを支えます。