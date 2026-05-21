「阪神８−７中日」（２０日、甲子園球場）

阪神は七回終了時点で０−７から奇跡的な逆転勝利を挙げた。

同点の九回、先頭の森下がサヨナラ本塁打を放った後には、本塁付近でヒーローを迎える歓喜の輪ができた。その最前列にはドラフト１位・立石（創価大）の姿が。プロ入り後、１軍では初のサヨナラシーンでも木浪、植田、熊谷、坂本らとともに森下の生還を待ち構えていた。早くもチームに溶け込んでいることが垣間見えるシーンだった。

立石は１９日から１軍に昇格したばかり。初出場初スタメンとなった１９日・中日戦（倉敷）でもベンチ最前列で声を出しており、気後れすることなく存在感を示している。

立石は１９日・同戦でプロ初安打を放ち、２０日も０−７の七回１死一塁から甲子園初安打となる中前打でこの回の４得点の起点となり、ミラクルへの流れを作っ。さらに１軍合流からチームは連勝。ネットでは「立石選手、貴方は持ってますね」、「立石正広が加入して…なんとなく空気が変わった気が…」、「森下くんが打てないと阪神ファンが嘆いていましたが立石くんにも触発されたかな」、「ベンチを飛び出した木浪がホームプレートに向かう途中で立石と抱き合ってて、もう仲良しかよ」などとの声があった。