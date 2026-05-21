江川卓が王貞治の自宅を突然訪問…予想外の「不幸なこと」が起きてしまった理由

プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。

連載『1985 英雄たちのドラフト』

第7回「肩の痛み」（後編）

【前編を読む】“打者出身”の巨人監督初年度の王貞治がつまずいた理由…“投手出身”の前監督・藤田元司との違い

「人格が沢村賞に相応しくない」

江川卓の野球人生は毀誉褒貶に満ちている。

作新学院時代は完全試合2試合、ノーヒットノーラン9試合、36イニング連続無安打無失点、高3で迎えた第45回春のセンバツでは最多記録となる通算60奪三振という前人未踏の記録を打ち立て、法政大進学後も東京六大学野球記録となる通算17完封……と、その存在はまさに「怪物」そのものだった。

しかし、プロ野球のドラフト会議だけは相性が悪かった。高校時代は阪急ブレーブス、大学時代はクラウンライターライオンズ（現・埼玉西武ライオンズ）と２度も１位に指名されながらいずれも入団を拒み、三度目の正直で臨んだ1978年秋、留学先の南カリフォルニアから帰国すると、会議前日の11月21日、意中の巨人軍と入団契約を結んだ。世に言う「空白の一日」である。

当然、日本中が大騒ぎとなり「ルールを守れ」という非難の声が沸き起こったが「彼には就職先を選択する自由はないのか」と擁護する声も少なからずあった。討議の末、入団契約は無効とされ、江川の進路は結局ドラフト会議に委ねられた。

南海、阪神、ロッテ、近鉄が１位指名で入札し、抽選の結果、阪神が交渉権を獲得。その後、話し合いが持たれ、巨人の小林繁との間でトレードが成立。江川は念願の巨人入団をはたしたが、騒動の余波が止むことはなかった。

顕著だったのが1981年のシーズンだろう。この年の江川卓は最多勝、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振の投手四冠を達成しながら、記者投票で選ばれる沢村賞は同僚の西本聖に譲っている。「人格が沢村賞に相応しくない」というのが主だった理由である。

そんな江川卓にとって、1984年は入団以来最悪の状態で開幕を迎えた。すでに触れたように、開幕投手となっ4月6日の阪神戦（後楽園）では滅多打ちに遭い6失点で4回ＫＯ。捲土重来で臨んだ中日戦（ナゴヤ）も味方の援護に助けられながらリードを守れず8回10安打4失点。5月3日の大洋戦（後楽園）も5失点で3回ＫＯという散々な内容が続いた。

「外角をストレートでていねいに攻めていたけど、かつての威圧感はなくなったみたい」（中日に在籍した宇野勝のコメント／『日刊スポーツ』1984年4月11日付）

かつてない不調にあえぐ中『日刊スポーツ』（1984年5月23日付）は単独スクープで「江川は肩痛だった」と一面で大きく報じた。江川と公私にわたって親しいスポーツライター、永谷脩の手記である。

《実は江川は右肩を痛めているのだ。評論家の諸氏は不調の原因として「手投げになっている」「胸の張りがない」「突っ立ったまま投げている」と指摘してきたが、そんなこと江川は百も承知。肩が痛いから出来ないだけのことなのだ。（中略）そもそも江川が初めて肩を痛めたのは一昨年のオールスター直前だ。それ以来、しばしば悩まされた》（同）

オールスターでの8連続三振の舞台裏

江川本人のコメントもある。

「投げる時、テーク・バックで手を後ろに引くでしょう。その時痛みが走るんだ。痛いから、知らず知らずにかばって、腕の引きが小さくなってしまう」（同）

気心の知れた永谷脩が手記を寄せるというのは「実は肩が痛くて思うように投げられない」という江川自身の本音を代弁するためだったのかもしれない。

ちなみに、手記にある「一昨年のオールスター直前」は試合でも練習でもなく「ＣＭ撮影」という説が専らである。撮影中にスタジオのセットが崩れて江川の右肩を痛打したという。この件について江川自身は肯定も否定もしていないが「肯定するとＣＭスポンサーに迷惑がかかるから」という彼自身の供述を複数の人間が聞いていることから察するに、おそらく事実なのだろう。

ただし、セットの痛打がなくても遅かれ早かれ肩痛が生じた可能性は否めない。何せ13歳だった中学1年生から16年間も投げ続けているのだ。故障しない方が不思議である。

「思えば、江川はプロ2年目の80年に16勝で最多勝、81年は投手四冠、82勝は19勝、83勝は夏場以降はリリーフも兼任して16勝3セーブと、5年間ぶっ続けでフル稼働。当時ここまで成績を残した投手はどこにもいないんですよ。彼に訊いたら『実は疲労も随分と溜まっていた』とか。今みたいに分業制の時代ではないので、疲労のツケが来たのもあったと思います」（当時、日刊スポーツの巨人担当記者だった玉置肇）

それでも、夏場が近付くと江川の調子は上向きとなり、頭脳的な投球術で勝ち星を重ねるようになる。

白眉とも言えるのが7月24日、ナゴヤ球場で行われたオールスターゲーム第3戦だろう。セリーグの2番手投手としてマウンドに立つと、先頭打者の福本豊、簑田浩二、ブーマー・ウェルズと、この年、パリーグを制する阪急の主力打者を連続三振に切って取り、続く5回表は栗橋茂（近鉄）落合博満（ロッテ）石毛宏典（西武）とパリーグを代表するスラッガーからまたも連続三振。最終イニングとなる6回表も伊東勤（西武）トミー・クルーズ（日本ハム）から三振を奪い、1971年の江夏豊に並ぶ9連続奪三振まで残すは一人となった。しかし、9人目の大石大二郎（近鉄）は外角のカーブを当ててセカンドゴロ、惜しくも江夏の記録に並ぶことは出来なかったが「江川復活」を印象付けるには十分すぎるパフォーマンスに映った。

しかし、前出の玉置肇はこう証言する。

「セリーグ監督の王さんは『江川は肩の様子が良くないから2イニングで終わり』って最初はそう決めてたんです。それが、あれよあれよと6連続三振でしょう。『だったらもう1イニング行こう、江夏の9連続記録を目指そう』ってことになってしまった。ああなってしまえば当然の展開なのですが」

「そのとき江川自身は『これで王さんが勘違いしてしまうんじゃないか』って懸念したらしい。つまり『何だ、江川は肩が悪いって言ってたのに、本当はいいじゃないか』って王さんが勘違いしてしまいかねないこと。実際はこの日に限って不思議と肩の痛みがなかっただけで、具合は悪いままだったんです」

突然の自宅訪問で江川が伝えたかったこと

どうにか終えた1984年のシーズンは、最終的には15勝5敗、防御率3・48、勝率.750（最高勝率）という数字の上では及第点と言える成績を残したが、節目の試合では結果を残せず、期待外れは明らかだった。

1984年の師走のある日、江川卓は夫人同伴で、目黒区中根にあった王貞治の自宅を訪ねている。事前に連絡を入れない突然の訪問だった。

江川の現役引退直後の1988年4月に刊行された『江川クンのないしょ話〜いまバラすホントのホントのホント』（ブックマン社）なる本にもそのことが書かれている。「本来の実力が発揮出来ず、引退しようかどうか迷った江川はその件を相談しようと、夫人同伴で王監督の自宅を訪ねたが門前払いを喰った」（大意）とあるが、もし、それが事実ならエースに対して冷酷な対応と言うしかない。

しかし、玉置肇に言わせると実際はそうではないという。

「この年のシーズンオフに江川が正子夫人を同伴して王さんの自宅を訪ねたのは事実です。でも、門前払いされていません。王さんは留守だったんです。そしたら、当時の恭子夫人が『中でお待ち下さい』って言って応接間に通された。私も一度通されたことがあるんですが、巨大なファーストミットを模したソファーがある豪華な応接間です」

「そこに座って江川夫妻は王さんを待った。でも、王さんはなかなか帰って来なかった。今みたいに携帯電話のない時代ですから。そうしたら夜遅くになって王さんが帰って来た。明らかに酩酊している。王さんはいきなり江川が奥さんと一緒に訪ねて来たもんだから相当驚いていたらしい。江川自身も何となく話す潮を失ってしまって『改めてうかがいます』と何も言わずに帰ったそうです」

このとき、江川が王貞治に伝えたかったのは「引退の話ではない」と玉置は言う。

「何を話すつもりで訪問したか、彼からは何も聞いてないんですが、引退のことではなかったと思います。なぜなら、この時期に彼は横浜市内に自宅を建てたばかりでしたから。となると、思い当たるのは一つしかない。肩の具合です」

「王さんは江川の肩の具合についてはトレーナーからしか聞いてない。でも、江川本人は直接王さんに伝えることで、調整方法やローテーションの問題を直談判したかったのでしょう。『監督が思っている以上に具合は悪いんですよ』ってこと。だから、ここで話し合いが持たれなかったのは、どちらにとっても不幸なことで、つくづく残念だったと思うんです」

巨人軍監督に就任した王貞治だが、球団創設50周年というメモリアルイヤーに優勝を逃した代償は思いのほか高くついた。

しかし、王の悩みはこれで終わらなかった。この直後、前代未聞の醜聞が巨人軍を大きく揺るがすことになるのである。

【毎週水曜日更新】5月27日配信の第8回に続く

【連載をはじめから読む】「高校球児はネクラ集団」…タモリが揶揄した高校球界に突如現れた「ネアカ軍団」の快進撃