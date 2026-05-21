家庭で起こりやすいトラブルを解決するために――大人のADHDのトラブル回避策

対人関係のトラブルには、ADHDの特性が大きくかかわっています。とくに衝動性と不注意が原因になりやすく、ときには、取り返しがつかないほどのトラブルに発展することもあります。

自分の特性を自覚して、ものの言い方、気持ちのあらわし方、相手の気持ちを考えるなど、失敗を減らし、対人関係を改善するための具体的な方法を、書籍『大人のADHD「対人関係」マネジメント』より紹介します。

トラブルが起こりやすいパターンがある

家族は同じメンバーで、同じように生活しているのですから、同じようなトラブルが起こりがちです。そのパターンを発見できれば、トラブル予防につながります。

トラブルが起こったときの状況を整理してみます。スケジュールや時間の余裕がなかった、意見の違いが発端になったなど、原因がみえてくるでしょう。紙に書くと整理しやすくなるうえ、話しあうことができます。

大切なのは、自分の気持ちを主張するだけでなく、ほかの人がどう思うかを考えること。ひとりの意見で決めて誰かにがまんさせるのでは、いつか別のかたちでトラブルになります。

■怒りのもととパターン

家族では、トラブルが起こるパターンがあることが多いのです。家族メンバーが発端となるもの、自分自身に原因があるもの、意見の相違などによります。

■家族で話しあう

トラブルの状況を紙に書くと情報が視覚化され、理解しやすくなります。そのうえで家族に伝えます。文句ではなく気持ちや対策案を伝え、ほかの人の意見を聞きます。

〇整理する

トラブルが起こった状況を思い出して、整理する

↓

〇書く

頭の中で考えているだけではまとまらないことも。文字だけでなく図を使ってもいい

↓

〇伝える

家族に、自分の気持ちや対策案を伝え、どのように予防するかを話しあう

家族は役割分担して苦手をカバー

家庭内で言い争いなどのトラブルが起こるのは、家族は関係が近すぎるからというのも一因です。家の外では気を使ってがまんすることでも、家族なら遠慮せず怒りをぶつけてしまうのです。

まず、夫婦の言い争いをやめましょう。話しあって、お互いの、できること・できないことを相手に知ってもらいます。そのうえで、役割分担します。役割は、子どもにも担ってもらいます。

苦手なことでも、システムをつくればできるようになることもあります。例えば、献立を考えるのが苦手なら、1週間の献立をおおよそ決めておきます。

片づけが苦手なら、脱いだ衣服など、すぐに入れるカゴを決めておけば、放置することが減ります。

■ふりわける

ひととおりの家事のうち、苦手なこととできることを分けて、紙に書き出します。苦手なことは、家族に役割分担してもらうことと、システムをつくればできることにふり分けます。

■頼み方が肝心

自分が苦手なことをおこなってくれる家族には感謝の意を伝えましょう。頼み方も「これやって」ではなく、相手のやり方をほめながら頼むと快く引き受けてくれるでしょう。

〇あなたのほうが、片づけがじょうずだから、お願い

✖私できないって、知ってるでしょ。片づけてよ

■システムづくり

ADHDの人が苦手なことでも、やり方が決まっていたり、簡単にできるような工夫がされていたりすると、できる場合があります。

〇置き場所を決める

カギ、スマホなどの、忘れたら困るものの置き場所を決める。家族で共通の場所にするか、各自の置き場所を決め、ほかの人にも知らせておく

〇予定がわかるように

冷蔵庫の扉にカレンダーを貼ったり、リビングにホワイトボードを置いたりして、家族の予定を書き込んでおく

〇家事のルールを決める

食事が終わったら各自で食器を下げる、洗たく物は自分でたたんでしまうなど、ルールを決めておく

「3秒止まれ！」取り返しのつかないことになる前に、大人のADHDが心がけること