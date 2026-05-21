ヤクルト快進撃のウラに「眼」専門の凄腕トレーナーの存在か、ベネズエラWBC優勝も支えた「最新戦法」

最下位予想のヤクルトがまさかの快進撃

評論家のほとんどが、最下位と予想していたヤクルトスワローズが、首位争いを繰り広げ、5月18日の時点で26勝16敗。貯金10で、二位阪神に2ゲーム差をつけるという信じられない好成績を残しています。しかも、実績のある山田哲人内野手、塩見泰隆外野手、高橋圭二投手といった、オールスターやWBC・五輪に出場した主力どころが、ほとんど故障で、年来のファンである私も、名前も知らなかった二軍選手や育成選手が先発メンバーで起用され、日替わりヒーローが続出。

評論家も、自分の予想のまちがいの理由が、わからないらしく「監督が明るい」「主力がいないので、出場機会のなかった選手も起用されるので張り切ってチームが競争状態だ」などと、相当無理ないい訳でごまかしています。

たしかに、犠打をしないで思い切り振る。盗塁は積極的。監督は本当に破顔一笑で負けてもニコニコしているなど、好感がもてる戦い方ではありますが、その程度で首位を走るほどプロ野球は甘くはないのではと思っていました。

裏側にあった、知られざる「大補強」

調べてみると、表に出ない「大補強」をしていることがわかりました。スワローズは今年から、メジャーリーガーの青木宣親がGMになりました。青木はメジャーでもいろんなチームを転々としただけに、メジャー流のトレーニングはいろいろ試し、日本では実施していないトレーニング方法も熟知しています。

また補強についても、最下位に沈んだ球団はあわててツギハギの補強をするより、まず二軍、三軍の戦力を全部一軍で使ってみて、チームの本当の弱点がどこにあるか、把握してから、何年かかけてチーム改造するというメジャー流の方針をたて、今年はめだった選手の補強はなしでした。しかし、誰もが気付かない新しい仕事をになうチームスタッフを新しく一人抱えたのです。その人物の名前は野口信吾氏。仕事は、スポーツ・ビジョン・トレーナーです。

ビジョン・トレーナーの野球界での仕事を、簡単に説明すると、野球選手の視力を鍛えたり、みえる範囲を拡げたり、ボールを見るための姿勢などを指導します。

WBCで日本はベネズエラに敗退しました。敗因は、隅田知一郎（西武）、伊藤大海（日ハム）の二人の救援投手が武器とする低めの落ちるボールをすべて見極められ、カウントが苦しくなって、ストライクをとりに速球を投げたら、思い切り振り抜かれて、本塁打となり、大量失点となって、日本はなす術もなく敗れ去りました。

日本のメディアは、ベネズエラは日本の投手をよく研究していて、「低めの落ちるボールは、見逃せと指示をだし、徹底していた」と、いわば、精神論で説明していますが、監督から指示されただけで、低いボールを見逃して、高めの直球だけ打つというのは、簡単にできることではありません。

そのために、一人一人の打撃フォームや顔のむけ方から、落ちるボールを見極め安いスタイルを教え、実際に動体視力を検査して、視野や視力をあげていくという科学的トレーニングがスタッフによって徹底的に教え込まれていたのです。

メジャーでは当たり前だったビジョントレーニング

アスリートむけのスポーツビジョントレーニングは、日本では、まだ一般的ではありません。日本スポーツビジョン協会（旧・日本ビジョントレーニング普及協会）もできましたし、Jリーグで採用しているチームもありますが、プロ野球ではヤクルトが初（スワローズの快進撃をみて秘密裏に採用したチームもあるかもしれません）。青木GMはメジャー出身だけに、メジャーでは多くの球団がビジョントレーニングのスタッフを抱えていることを知っていました。そして、今まで、個人としてプロ野球選手のビジョントレーニングを実施していた野口氏をチームスタッフとして招きました。

その彼の指導が実った典型が4月5日の中日ドラゴンズ戦。160キロ近い速球と落ちるボールという最強の組み合わせのドラゴンズのエースで、将来はメジャー確実といわれる高橋宏斗投手に対し、7回までに、5点差をつけられ、敗色が濃くなった7回裏にヤクルト打線が爆発し、打者一巡の猛攻で一挙7得点を記録。大逆転した試合でした。

この日の高橋は、いつもより球速もあり、変化球の落ち方も鋭く、ビジョントレーニングをしていても、落ちる球を見逃すことも、速球だけを打ち返すこともなかなかできません。そのため、ゼロ行進だったのですが、7回まで投げると、さすがに速度は変わらなくても、直球の伸びや回転など、球威は落ちてきます。変化球も握力が落ちてくるのでキレがおちます。その時点で落ちる球を捨てろと指示が出て、落ちる球は全部ボール。苦しくなって直球を投げると、もう球速が落ちているので、一死もとれずに降板、救援陣も打たれ、7点を一気にとられる大逆転劇になりました。

本塁打こそなかったものの、まさにWBCのベネズエラチームの戦法が勝利を生んだのです。

【続きを読む】ヤクルトの相次ぐ逆転勝利は「メジャー式最新トレーニング」の成果だった…日本の野球界が迎えている転機

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