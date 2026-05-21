石油のない社会・キューバの惨状は「他人事ではない」日本が未曽有の社会崩壊に陥る危険性を甘くみてはいけない

キューバでは、原油の備蓄が枯渇し、人々の生活に甚大な影響が生じている。

また、エネルギー輸入依存度の高いアジア諸国では、ホルムズ閉鎖によってすでに深刻な影響が表面化している。

原油備蓄が多い日本は、そこまで追い詰められてはおらず、「ホルムズ問題はいずれ解決されるだろう」という漠然とした期待がある。しかし、世界ですでに生じている事態を軽視すべきではない。

「石油のない社会」の初めての実例：キューバの惨状

原油の備蓄がなくなると何が起こるか？ その実例をキューバが示した。

キューバは、トランプ政権によって原油の輸入を絶たれ、深刻な事態に陥っている。停電が続き、人々の生活は危機的水準だ（「キューバで燃料枯渇 連日の停電、町中にごみ トランプ政権の圧力で」朝日新聞、2026年5月16日）。

トランプ大統領がキューバに燃料を供給する国や企業への制裁を警告し、事実上の経済封鎖状態が強まり、原油・重油・ディーゼル油の供給が途絶えたのだ。

3月末にロシアから原油10万トンを運んだタンカーが最後となり、5月上旬で使い果たした。

ハバナでは、停電が毎日20〜22時間に及んでいる。タンクの水をくみ上げることもできない。冷蔵庫が使えず、食べ物は腐る。生活は困難を極めている。状況は非常に厳しく、人々は絶望している。

ガソリン車の走行は大きく減った。ゴミ収集車はほとんど来なくなり、町中にゴミがあふれかえっている。ゴミが広範囲に散乱し、悪臭が立ちこめている。

病院や学校もまともに機能していない。公共交通の多くがストップした。ジェット燃料を給油できないため国際線が相次いで運休し、観光産業もサービスをほぼ停止している。

5月14日には、ディアスカネル大統領が「優先事項は明白。燃料、食品、医薬品だ」とし、アメリカからの直接支援を受け入れると表明した（「キューバ『重油もディーゼル油もない』 米国の支援、一転受け入れへ」2026年5月15日、日本経済新聞）。

キューバがこうした事態に陥ったのは、トランプ政権が、キューバの共産党支配に反対して石油の輸出を止めているという特殊な事情によるのであり、ホルムズ閉鎖問題とは直接の関係はない。

ただし、原油の供給が止まったときに何が起こるかを、赤裸々に示しているという点で、重要なニュースだ。これは、「石油のない社会がどのようなものか」を示す初めての実例なのではないだろうか？（1970年代の石油ショックは、原油の価格を急上昇させたが、それでも原油の供給自体は途切れることなく続いた）。

もちろん、世界には、厳しい生活を強いられている地域は他にもある。例えば、ウクライナやガザなど、戦場での生活は厳しい。また、地震や水害などの自然災害にあえば、同じような状況におかれる。

燃料不足による生活危機も過去に例がある。しかし、現在のキューバの状況は、原油の供給がまったく途絶えたときに、停電、水道、交通、医療、衛生などが連鎖的に機能不全に陥ることを、改めて示すものだ。

日本でこのようなことが起きるとは考えられないし、考えたくもない。しかし、現実の世界ですでにこうした事態が生じていることも、また事実だ。

日本政府は、国家備蓄の放出や民間備蓄義務の緩和に加え、ホルムズ海峡を通らない代替調達を進めることで、年を越えて石油供給を確保できる目途が立っていると説明している。つまり、日本については「危機対応中だが、ただちに枯渇する局面ではない」という説明だ。しかし、「日本は備蓄があるから大丈夫」と安心しているわけにはいかない。

アジア諸国がとくに大きな影響を受ける

ホルムズ海峡閉鎖は、アジア諸国に対してとくに大きな影響を与えている。その理由は、第1に、アジアでは、多くの国で国内の原油産出が少なく、輸入依存度が高いことだ。第2に、アジア向け原油輸送の主要ルートがホルムズ海峡に集中しており、とくに日本、韓国、台湾などは中東依存度が高いことである。

一方、欧米は、原油の調達先が、北海油田、ロシア、アフリカ、アメリカなどに分散している。

このため、アジア諸国では、ホルムズ閉鎖が、ガソリン・軽油の供給制約と価格上昇を通じて、とくに大きな影響を及ぼしているのだ。

原油備蓄量は。国による差異が大きい。IEA（国際エネルギー機関）の基準は90日分だが、アジアではそれを満たす国は限られる。多くの国は1〜2カ月程度にとどまる。1カ月程度にとどまる国もある。

ホルムズ海峡の閉鎖からすでに1カ月以上が経過したため、これらの国では在庫の取り崩しが進み、燃料配給、移動制限、価格引き上げ、需要抑制など、石油供給上の問題がすでに表面化している。

ベトナムでは、航空燃料の不足による国内線減便やタクシー運転手の抗議デモなどの混乱が生じた。 外貨準備高が乏しいバングラデシュやスリランカでは、燃料補助金の削減や大学の一時閉鎖、公務員の休日追加などの厳しい需要抑制策がとられた。

タイは備蓄が比較的高水準だが、当局の呼びかけにもかかわらず、全国各地でパニック買いが発生した（「東南アジア、石油危機で『ロシア詣で』 インドネシアなど備蓄に限界」日本経済新聞、2026年4月14日）。

フィリピンは国家エネルギー非常事態を宣言し、スリランカは燃料配給や週4日勤務、ミャンマーは自動車利用制限に踏み切っている。インドでも、燃料小売価格が引き上げられ、政府は在宅勤務や移動抑制などの節約策を促している。

多くの国際機関は、中東情勢の緊迫化により、原油価格上昇や供給制約を通じた各国経済の減速を見込んでいる（「中東情勢のASEANへの影響、前編」Jetro、2026年5月11日）、（「東南アジア、ホルムズ危機で露呈したもろさ 原油調達でロシア傾倒も」朝日新聞、2026年5月9日）。

「いずれ解決するだろう」という期待だけでよいか？

日本の多くの人々は、世界的な情勢が深刻化する前に、米イランの休戦が実現し、石油不足の問題が解消されると考えているだろう。キューバのような事態に陥るずっと前に休戦協定が結ばれると、考えていることだろう。

確かに、明日にでも休戦協定が発表されるかもしれない。そうなることを、強く望みたい。しかし、現時点では、そうした期待を具体的に裏付けるものはない。だから、最悪の事態を想定し、それが生じた場合にも対応できる体制を整えることが必要だ。

ガソリン価格補助をやめ、しっかりした見通しを

これまで本欄で何度か見てきたように、原油不足は、既に日本の経済活動に影響を及ぼし始めている。

前回の本欄で述べたように、ナフサ不足は、インクの生産や住宅資材に現実に影響が生じている。最も憂慮されるのは、医療面への影響だ。幸いなことにまだ現実に影響が生じていないが、いつまでもその状況が続く保証はない。

現在の事態を前にして最低限必要とされることは、ガソリン価格の補助をやめることだ。これについては、前回述べた。また、同じ理由により、消費税の減税も行なうべきではない。

そして、パニック的な買いだめや買占めを防ぐために何より重要なのは、政府が信頼性のあるしっかりした見通しを示すことだ。

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