【トランプ訪中】晩餐会の席次でわかった…「王朝」の後継を次男エリックに託すトランプの「野心」

席次表を独自入手

前週当コラムでドナルド・トランプ米大統領が中国国賓訪問（5月13〜15日）の随員に次男エリック＆ララ・トランプ夫妻を加えたのは、「何も（エリック氏の）仮想通貨ビジネスの中国展開を企図しているのではなく、トランプ王朝の有力後継候補を習近平王朝の国王にお目もじ頂くためだったのではないか」と書いた。

どうやら図星だった。

14日夜、北京市内の人民大会堂で習近平国家主席（中国共産党総書記）主催のトランプ大統領歓迎晩餐会が催された。翌15日夕方、筆者の手元にその席次表が届いた。中国側がそのようなプレスサービスを行うことは絶対にない。では、いかにして入手したのか。

中国中央電視台（CCTV）が生中継していたが、習主席の「偉大さ」をアピールするのが主目的である。然るに当夜、晩餐会のために設営された正餐式円卓テーブル（12人着席）7台に着席した招待客（米中合わせて約80人）はいったい誰なのか？ といった解説付きテレビ中継ではなかった。

先に答えを言う。この中継画像の録画ビデオを繰り返し観ることで「人定」（警察用語で、人物を特定すること）に至ったのは、英ロイター通信北京支局の面々である。

米中両国の要人の面割りができる支局員と現地スタッフの地道な作業を通じて、メインテーブル【テーブル1】を始め、テック・電気自動車業界の【テーブル3】から金融・宇宙業界の【テーブル7】などの「人定」を翌日の昼前に終えていたと聞く。

言わばその「成果」の一部を、筆者はお裾分けとして頂いたのだ（そのルートは問わないで欲しい）。

次男夫妻が同席

当然ながら最大関心事は、【テーブル1】の席次であった。ホストの習氏の右隣にゲストのトランプ氏、そしてトランプ氏の右隣が「チャイナセブン」（習氏を頂点とする共産党政治局常務委員7人の呼称）ナンバー2の李強首相、さらに右隣にマルコ・ルビオ国務長官、その右に王毅外相（政治局員）。ここまで外交儀礼（プロトコル）上、問題無しだ。

次は、習氏左隣のデビッド・パデュー駐中国米大使（元ジョージア州選出上院議員）である。対中強硬派とされた同氏は国際ビジネスマン出身でもあり、現実派である。それ故なのか同日午前の米中首脳会談でも、トランプ氏の右隣に座り、真向かいが王毅氏だった。

パデュー氏の左隣に習氏最側近の蔡奇政治局常務委員、その左には何立峰副首相（政治局員）、その左隣がスコット・ベッセント財務長官、そして左側のどん尻が謝鋒駐米中国大使だ。

肝要のトランプ氏から見て右側に着席した人物紹介がまだであった。実は王毅氏の右隣にエリック・トランプ氏、その右隣にララ夫人が着席していた……。

エリック夫妻以外で国内外のチャイナウォッチャーの関心を集めたのは、“序列が全ての国”で中国共産党政治局員（24人）でもない謝鋒駐米大使がなぜメインテーブルに着席したのか、その「理由」が分からないからだ。

外交の領域を超えている

そう、エリック氏のトランプ訪中同行と無関係であるはずがない。謝氏の左側は招待客2人分のスペースがある。しかしトランプ氏から右側を辿ればエリック夫妻が座っている。

すなわち、円卓を挟んでエリック氏の真向かいにベッセント氏、ララ夫人の斜め向かいに謝氏が位置する。この一事を以ってチャイナウォッチャーは今後、同駐米大使を「要注意人物」として傾注の対象に格上げすることになった。

そもそもプロトコル上、説明できない大統領随行に加えて招待した当事者を、中国側が最恵待遇で接遇する――もはや外交の領域を超えていると言わざるを得ない。

決定的な確証はないが、ワシントン外交団にあって、長男ドナルド“ドン”Jrを含むトランプ・ファミリーと厚い交誼を結んだ唯一無二の外交官が謝鋒氏なのかもしれない。

ロイター通信の努力で判明した【テーブル7】は、以下の通り。

米側：ブラックストーンのスティーブン・シュワルツマンCEO、シティグループのジェーン・フレイザーCEO、マスターカードのマイケル・ミーバックCEO、VISAカードのライアン・マキナニーCEO、ボーイングのケリー・オルトバーグCEO

中国側：中国工商銀行の廖林会長、中国銀行の葛海蛟頭取、中国国際航空の劉鉄祥会長で、残る5席者名が不詳（18日時点で「人定」に至っていない）

読者は、14日の習氏主催晩餐会席次の重要性を改めて理解されたと思う。

その約２日前、ベッセント財務長官は東京に立ち寄っていた。いったい何をしていたのか。後編記事『米中首脳会談の前に東京に立ち寄って…３メガバンクを巻き込み、ベッセント氏が目論む「第２のプラザ合意」構想』に続く。

【つづきを読む】米中首脳会談の前に東京に立ち寄って…３メガバンクを巻き込み、ベッセント氏が目論む「第２のプラザ合意」構想