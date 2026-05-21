23歳の時に国際会議に出て痛感した「日本ヤバイ」…７年後再びの国際会議で浴びせられた「日本ってまだそこなんだ」の声

「日本は子ども減ってるのよね、そうすれば経済も下がっていくだろうし。日本の女性が根本的にエンパワメントされて活躍できるようにしなければ国としても大変でしょうに、どうしてそういう状況なの？」

SRHRアクティビストで東京大学特任研究員の福田和子さんは、今から7年前の2019年、23歳のときに女性の健康世界会議に参加した。2019年当時の日本の緊急避妊薬の現状や中絶方法・費用について登壇した後、会場に来ていたデンマークのメアリー皇太子妃からこう話しかけられた。

「どうしてそういう状況なの!?」というメアリー皇太子妃の問いに福田さんは回答できなかったという。そして、ガーナからの参加者からは、「その状況おかしいよ！ 私たちの基本的な権利なのに、それが侵害されたままで日本のひとたちは怒らないの!?」と福田さんの目の前でガチギレし、自分たちが「仕方がない」「当たり前」と思っている事柄が世界からみたらおかしなことで、激怒案件であることを痛感したと……。

あれから7年、福田さんは4月末にオーストラリア・メルボルンで開催された国際会議に参加した。そこで福田さんが感じたこととは？ 日本の現状は果たして変わったのだろうか？

「日本ヤバイ」と痛感したあの日から7年

「日本ヤバイ」……そう冠した記事『女性の健康世界会議で大衝撃！ 23歳が「日本ヤバイ」と痛感した理由』を書いてから、早7年が経とうとしている。

当時、私は大学生で23歳のときだった。はじめて参加した、2019年にカナダ・バンクーバーで開催された世界最大級のジェンダー平等に関する国際会議「Women Deliver」での出来事や思いを寄稿したのだ。そのとき、まず痛感したのが、「日本ヤバイ」だった。

会議には世界中からジェンダー平等について研究や活動をする参加者が集まり、参加者から直接伝えられる現実は、どれも厳しいものばかりだった。アフリカ、中東、アジアの一部の国で今も行われる女性器切除(FGM/C)や児童婚、生理の貧困とそれによる学校からのドロップアウト、紛争下での女性たちの現状……。日本で生活する中では、直面する問題ではなく、これまで直接聞く機会のない話もたくさんあった。

そういった中、私が「日本ヤバイ」と深く感じたのは、日本が抱えるジェンダーや健康に関する課題、中でもSRHRに関する諸課題がまったくと言っていいほど国際社会の中で共有されていない状態を知ったからだった。そして、「このままだと世界の中で私たちは置いてけぼりにされるのではないか……」という危機感を身をもって感じた瞬間でもあった。

世界も知らなかった、置き去りにされていた日本

私は長く「SRHR」について学び、この課題を伝えているが、残念ながら日本ではまだまだ「SRHR」という言葉も浸透していない。SRHRとは、Sexual Reproductive Health and Rights（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス アンド ライツ）の頭文字を取ったもので、日本語に訳すと「性と生殖に関する健康と権利」という意味になる。でも、翻訳しても「何のこと？」と思う人も多いかもしれない。よりわかりやすく説明するならば、「自分のからだや自分の人生は自分のもので、誰かに強制されたり管理されるものでもない」という国際的な基本的人権のひとつの理念だ。

とりわけ1994年にカイロで行われた国際人口開発会議（ICPD）、1995年に北京で行われた第4回世界女性会議で、個人の生殖に関する自己決定権が人権として正式に位置づけられたことがSRHRの理念を生む大きなきっかけとなったのだ。これらの国際会議から30年以上経つが、残念ながら日本のSRHRにまつわる課題は無数にある。以下はそのうち、妊娠をめぐるほんの一例だがあげてみたいと思う。

◆◆日本では、学習指導要領の「はどめ規定」や2000年代に起きた性教育バッシングの影響が今も続き、避妊・中絶・対等な関係性など、性についての基本的な知識を学ぶ機会が十分に保障されていない。性行為とは何かも伝えられない現状にもかかわらず、「健康」な出産のための知識等を得る「プレコンセプションケア」については、国を挙げて推進されている。

◆避妊をしようとしても、費用は自己負担で、選択肢も限られている。低用量ピルやIUS（ミレーナ）は他国に比べて費用が高額で、避妊の効果が低く、自分が望んでも相手が装着を拒否する可能性があるコンドームに頼らざるを得ない場合が多く、さらに適切な使い方を学ぶ機会も得られていない。

◆7年前、2019年の段階では、緊急避妊薬は医師の診察と処方箋が必要で、1万円前後、休日には3万円近くかかることもあった。現在は一部薬局で処方箋なしで購入可能になったが、取り扱い店舗は限られ、薬剤師の前での面前服用が求められ、価格も7,000円前後と未だに他国に比べて高額だ。

◆人工妊娠中絶には、法律上「配偶者同意」が求められる(現在、世界で11ヵ国のみ。G7では日本のみ)。費用も10〜20万円と高額で完全自己負担。さらに、中絶薬の導入は他国に30年遅れ承認されるも取り扱いは限られ、WHO（世界保健機関）がリスクを指摘する子宮に装具を入れて書き出す「掻爬法」を行うクリニックが今も存在する。

◆避妊や中絶といった事柄に対して自己決定しにくい状況の中には悲劇も生じている。医療や支援につながれないまま孤立出産に至ったり、0日児虐待死や死体遺棄事件につながってしまうケースもある。2025年にこども家庭庁が発表した報告によると、親からの虐待死でもっとも多いのは0歳児で、その半数は生まれた当日に起きている。

こういった日本の実情を国際会議に参加している人たちに伝えると、ほとんどの人は驚愕する。

「あの日本が!? そんな状況だったなんて……！」

他国の人たちの認識では、「日本の医療システムは素晴らしい」、そんなイメージがある。もちろん、国民皆保険制度はすごいし、私自身その恩恵にあずかるひとりだ。しかし、その完璧さは誰の目から見た完璧なのか……。女性の視点は？ トランスジェンダーの人の視点は？ 他国の人たちとディスカッションする中で浮き彫りになったのは、そういった「置きざりにされている視点」が確かにある、ということだった。

7年経って、前進した事柄は何なのか……

あれから７年、『SRHR for ALL アクション！』という、日本でSRHRに取り組む団体のアライアンスに参加するひとりとして、2026年4月27日〜30日にオーストラリア・メルボルンで開催された世界最大のジェンダー平等に関する国際会議『WOMEN DELIVER CONFERENCE 2026』に参加した。今会議は、世界中でジェンダー平等はおろか、人権や平和そのものに対する逆風が吹き荒れる中、どんなことが語られるのか……。不安と期待を胸に、私はオーストラリアへと旅立った。

そして、今回の会議も7年前と同様に、私は日本の現状について参加者の方と共有する機会を得た。今回の反応はどうなのだろうか……。不安な思いが的中するように、前回同様、日本の状況を話すたび、参加者は目を丸くして驚いていた。

それでも今回は、2026年2月2日から始まった「緊急避妊薬の薬局販売（一部）」を伝えることができたが、緊急避妊薬が購入できるようになるプロセスの大変さは今もあり、そういった実情を他国の人に話すとポカンとされてしまう。7年前の会議では驚き呆れみな怒る、そんな反応だったが、今回は呆れるを通り越して「日本ってまだそんな状況なの……？」と引いてる人が多い印象だった。その表情を見るたびに、「私は、そんな社会で生かされているんだよな……」と思わざるを得なかった。

そんな状況の中、大いに励まされたのが、オーストラリアに駐在するアイルランド大使であるフィオナ・ハミルトンさんとの出会いだった。

現在アイルランドは、ジェンダー平等が進み2025年度のジェンダーギャップ指数は10位だ。しかし、伝統的に敬虔なカトリック信仰が根深く、避妊や中絶へのアクセスが困難だった国のひとつだったという経緯があった。1983年から2016年の間に、少なくとも17万人が中絶のために英国へ渡航したとも言われている。10年前までそんな現状だった国がどうやって変わったのか……。

フィオナさんの登壇は、そんな過去の経緯と現状についての内容だった。会議の一番大きい舞台であるプレナリーセッションに登壇した彼女のスピーチに、私の心は震えた。

◆フィオナさんのスピーチは一体どういったものだったのか。その内容と彼女との出会いから福田さんが感じた新たなる想いと決意について、引き続き後編『中絶が禁止だった国が10年で一変。23歳のとき国際会議で「日本ヤバイ」を痛感した30歳女性が7年後の国際会議で見た希望』でお伝えする。

【後編】中絶が禁止だった国が10年で一変。23歳のとき国際会議で「日本ヤバイ」を痛感した30歳女性が7年後の国際会議で見た希望