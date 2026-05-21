e-308がGTiの候補に

プジョーはスポーティなEVモデルとして『e-308 GTi』の投入を検討している。同社CEOのアラン・ファヴェイ氏はAUTOCARに対し、「非常に理にかなった」モデルだと語った。

【画像】プジョー・スポールが手掛けたホットハッチ【プジョー308 GTiを詳しく見る】 全9枚

『GTi』の名称はプジョーの高性能モデルに与えられてきたもので、一時的にラインアップから外れていたものの、6月に欧州で発売予定の『e-208 GTi』で復活する。ファヴェ氏は、高性能EVのラインナップを構築したいと述べ、e-308がその候補の1つであることを認めた。



プジョー308 GTi

ファヴェ氏は、「もちろん、GTiのラインナップを揃えたいと思っています。そのため、プジョーが持つ技術でどのような選択肢や可能性があるか検討しています。GTiは本当に特別な存在であり、その期待に応える最高のものにしたい。308は明らかに理にかなっています」と語った。

しかし、いくつかの課題があるため、e-308 GTiの開発は決して容易ではないという。

「手頃な価格帯を維持しつつ、目標とする性能を達成できる技術を見つけるのは難しい。現時点でわたし達が苦心しているのは、技術と適正価格のバランスを見出すことです」

SUVの計画はなし

今年初め、ステランティス傘下の兄弟ブランドであるオペル/ヴォグゾールが、高性能EVとしてアストラGSEを投入する計画であることが取材でわかった。アストラGSEはおそらく、最高出力280psの前輪駆動パワートレインとリミテッドスリップディファレンシャルを採用するだろう。e-308とアストラはプラットフォームを共有している同クラスのハッチバックであるため、e-308 GTiも同等の仕様になると思われる。

今後GTiシリーズをどのように拡大するかについて問われると、ファヴェ氏は、オペルやヴォグゾールとは異なり、SUVの計画はないと答えた。



プジョーe-208 GTi

「GTiとしてSUVを出すことにはあまり意味がないと思います」

疑問が興奮へと変わる瞬間

小型のe-208 GTiは、EVとして初めてGTiの名を冠するモデルであり、2021年に販売終了した308以来のGTiでもある。ファヴェ氏はこの点について言及し、「多くの人々がこのクルマ（e-208 GTi）の発売を心待ちにしています。なぜEVなのかという点についても、いくつか疑問の声が上がっていました」と語る。

「個人的に最も楽しみにしているのは、人々が実際にこのクルマを運転し、280psのEVの走りの爽快感、そしてホットハッチというカテゴリーにおいて期待できる最高水準のシャシー性能を体感した時、こうした疑問が興奮へと変わる瞬間を見ることです」

「e-208 GTiを通じて、こうしたガソリン車愛好家たちがEVの世界のファンになっていく姿を見るのが楽しみです」