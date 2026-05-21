「エグいスピン」は本当だった！ MG5 ウエッジは低く出てギュッと止まる

ソール形状のバリエーションが増えてきたウエッジの選び方を鹿又芳典がレクチャー。今回ピックアップするのは、テーラーメイド「MG5 ウエッジ」。鹿又は「前作のMG4と比較すると出球が低くなってスピン量が増えている。しかも、スピン量が安定しているのでタテ距離のズレが少なくなっています」と話す。

音が出るので

距離感が合う

5代目にしてはじめて軟鉄鍛造になった「MG5」は打感が変わりました。やわらかいというよりも、ボールがフェースにしっかり乗る感覚が強くなった結果、スピン量が増えた印象です。フルショットしたときはもちろん、20、30ヤードの短い距離を打つときに、低い打ち出しからギュギュッとスピンが効く。メーカーが謳う「エグいスピン」は本当でした！ インパクトの音もしっかり出るので、距離感を合わせやすかったです。

ソール形状は6タイプ。スタンダードな形状をベースにしたソール「SB、SC、SX」で幅広いゴルファー層をカバーできています。ほかにも「HB」はハイバンスなのに抜けがいいし、「LB」はローバンスでも地面に潜りすぎないので、一般的なハイバンス、ローバンスの弱点をうまく解消しています。タイガー・ウッズモデルの「TW」はリーディングエッジを落とした形状で、コンパクトながらも扱いやすさが魅力でした。

POINT 01

6つのグラインドで

ツアープロから

アマチュアまでカバー

「SB」には新たにチャコールブラック（写真左）がラインナップ！

SB

もっともオーソドックスなラウンドソールフェースをスクエアに構えて打ちたいタイプにマッチ

SC

トレーリングエッジ側を三日月型に落としているので、フェースを少し開いても打ちやすい

SX

SBをベースにソール幅を広くしたことでダフりのミスに強く、バンカーショットが楽に打てる

LB

操作性の高さが利点のローバンスタイプ。フェースを開閉して打ちたいタイプと相性がよい

HB

ダウンブローに打ち込んでもソールが地面に潜りすぎないハイバンス。ダフりに強い

TW

タイガー・ウッズ仕様のソール。ソール幅は狭く、さらにリーディングエッジ側を落としている

※56、60度のみ展開

POINT 02

ウェットコンディションでも

スピン性能を発揮！

一筆書きのように精密に刻まれたレーザーミーリングが施された新フェース「スピントレッドデザイン」を採用。インパクト時のボールとの接地面を増やし、フェースとボールの間の水分や芝を効率的に逃がす。雨天時や雨上がり、朝露で濡れたライでも安定して高いスピンが入り“止まる球”が打てる。

POINT 03

するっと抜けて

ハイスピン！

新開発のグループカッターで従来の製品よりも鋭く刻まれた溝がハイスピンに一役買っている。また、状況に応じて使い分けられるグラインドがさまざまなシチュエーションに対応し、ショットでもアプローチでも高いコントロール性能を発揮する。

MG5

SPEC●素材・製法／ヘッド：軟鉄（S25C）、フェース：ノンメッキ加工軟鉄（S25C）鍛造●ロフト角／46、48、50、52、54、56、58、60度●シャフト（フレックス）／ダイナミックゴールド MID115（S）など●価格／2万9700円～

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一、撮影＝田中宏幸、協力＝日神グループ 平川CC