◇ナ・リーグ パドレス ― ドジャース（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日)

、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発する。投打二刀流は4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来登板4試合ぶりとなる。

今季の大谷は投手としては登板全7試合でクオリティスタート（QS）を達成して3勝2敗、防御率0.82。この試合で6回を投げれば規定投球回に達する。打者としては4試合連続マルチ安打で打率を.272まで上げてきており、パドレスとのナ・リーグ西地区首位攻防3戦目で6試合ぶり今季8号に期待が懸かる。

試合前、取材に応じたパドレスのクレイグ・スタメン監督（42）は二刀流の大谷と対戦する難しさを問われ「彼はマウンド上でも非常に大きな難敵ですし、打席でも大きな難敵です。彼はこのゲームで最高の選手の一人です」とコメント。「最高の選手と対戦できることは、メジャーでプレーするうえで最も素晴らしい部分の一つです。自分たちを最高の相手に試すことができる。今夜はそれに挑むことになります」と続けた。

投手・大谷対策としては「いい打席を重ねることです。一球一球、目の前の球に集中して、その球を勝ち取る。そしてそういう“勝ち”を積み重ねていけば、早く降板させることができるかもしれないし、少なくとも何点か取れるかもしれない」と話し、「ただ、間違いなく難しいチャレンジです」と付け加えた。

スタメン監督は現役時、救援投手として活躍した一方、打者としても打率.237、6打点、二塁打3本を記録した。“あなたはショウヘイ・オオタニの二刀流の凄さを語るの特別な資格があるのでは？”との問いかけに、「いや、ないです」と苦笑い。“凄さ”を問われると「本当に凄いです。もの凄く印象的です。先発投手としての大変さを知っているから、さらに凄いと感じます」と称賛し、「自分が出塁した後、次のイニングにマウンドへ戻って投げる時に、どれほど疲れていたかを覚えています。彼はそれをシーズンを通してやっている。それは本当に驚くべきことです。彼が日々やっていることには、心から敬意を持っています」と話した。