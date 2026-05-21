日本が世界に誇るカローラの特別仕様車は、迷ったら買いの1台

2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートし、発売しました。



その後のユーザーの反響や納期について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で販売され、2026年3月までに累計販売台数が5700万台超を誇るトヨタ「カローラ」シリーズ。

【画像】これが特別なトヨタ新「カローラ」です！ 画像で見る！（30枚以上）

現行モデルは歴代12代目にあたり、先行する形でハッチバックモデルの「カローラスポーツ」が2018年6月にデビューしました。

それから遅れること1年3ヶ月後の2019年9月、「カローラ（セダン）」および「カローラツーリング」がデビューしています。

12代目カローラは若々しいデザインに一新するとともに、TNGAプラットフォームの採用による基本性能の大幅な引き上げと、先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の熟成を図っています。

ラインナップのなかで基本タイプとなるカローラのボディサイズは、全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベースは2640mmと、3ナンバーサイズでありながら、今やこのサイズのセダンはコンパクトな部類といえます。

2025年5月の一部改良で、パワートレインはハイブリッドに一本化。1.8リッター直列4気筒エンジン「2ZR-FXE」をベースとしたシリーズパラレルハイブリッドシステムを搭載します。

エンジン単体では最高出力98馬力・最大トルク142Nmを発揮し、フロントモーターは最高出力95馬力・最大トルク185Nmを発生します。

また、「E-Four（電気式4輪駆動）」モデルには、最高出力41馬力・最大トルク84Nmのリアモーターが追加され、滑りやすい路面などでも安定した走行性能を実現しています。

燃費性能はWLTCモードで、2WD（FF）モデルが27.3〜29.8km／L、E-Fourモデルが25.3〜28.1km／Lを達成しています。

2026年はカローラが誕生してから60年という節目の年であり、これを記念して特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」が60周年記念仕様にアップデートされています。

カローラ（セダン）およびツーリング共通の特別装備として、カローラ生誕60周年を記念したロゴステッカーが左右のフロントフェンダーにおごられます。

そのほか、60周年記念ロゴがレーザー加工によって施された、合成皮革巻きインストルメントパネル、専用チューニングサスペンション（2WDのみ）、ブラック塗装、センターオーナメント付き17インチアルミホイールが採用されています。

さらに、カローラ（セダン）のみの専用装備として、ボディカラーと同色の専用デザインフロントバンパーおよびロッカーモール、ミッドグレー×ブラックのフロントスポーツシートが採用されています。

車両本体価格は、2WD（FF）が323万1800円、E-Fourが344万6300円です（いずれも消費税込み）。

新たに登場した特別なカローラ。発売間もない時点でのユーザーからの反響を首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「ノーマルのカローラの装備の違いや、価格差がどれくらいなのかというお問い合わせをいただきますね。

カローラの最上級グレード『W×B』と比較して10万円ほど高くなりますが、60周年記念ロゴ付きのインストルメントパネルなど、専用装備も充実しているので、価格差以上にご満足いただけるのではないかと思われます。

ご納期ついては7月上旬以降を予定しております」

他のトヨタディーラーでも同様の問い合わせがあるようです。

「『特別仕様車とカタログモデルのどこが違うのか』や『限定車なのか』といったお問い合わせをよくいただきます。

特別仕様車だけの装備とカタログモデルとの価格差をお伝えすると、『納期はいつなのか』という流れになりますね。

ご納期ついては7月上旬以降を予定しております」

日本が世界に誇るカローラの特別仕様車。

世の中にはカローラ以上にハイスペックなモデルもありますが、タフでいて扱いやすく維持費も抑えられる、機械として極めて優秀な存在です。

そんなカローラにさりげないワンポイントを与える特別仕様車は、まさに迷ったら買いの1台であることは確かです。