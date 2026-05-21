FBS福岡放送

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福岡市のデパートで20日、様々なスコーンや紅茶を集めたイベントが始まりました。バターの香りが漂う会場で、アフタヌーンティーを楽しむ「ヌン活」気分が味わえます。

■田中初奈アナウンサー
「オープン15分前ですが、すでに行列ができています。」

福岡市・天神の岩田屋本店で始まったのは、初開催のイベント「スコーンアンドティーパーティー」です。

会場には、イギリスの伝統的なスコーンや、あんことバターを挟んだ和洋折衷のスコーンなど、43店舗の自慢の味が集結しています。

特に注目されているのは、東京のアフタヌーンティーの人気店「スリーティアーズ」の「トリプルバタースコーン」です。

通常の3倍のバターを使用して、一つ一つ手ごねし、その場で焼き上げます。

■田中アナ
「サクサク、ほろほろです。とても口溶けがいいです。バターの香りが、口いっぱいに広がります。」

会場にはイートインスペースも用意され「ヌン活」気分を味わうこともできます。

■訪れた人
「いい香りに包まれて幸せです。」
「平日の朝なのに、こんなに人が多いと思って。早く来てよかった。」
「いっぱいスコーンがあったので、どれを買おうかすごく迷いました。」
「1、2、3、4、5、6、7店舗は行きました。各店舗1個ずつ買って。10個はあるかもしれない。」

お気に入りのスコーンを心ゆくまで楽しめるこのイベントは、5月25日までの開催です。

※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月20日午後5時すぎ放送