福岡市のデパートで20日、様々なスコーンや紅茶を集めたイベントが始まりました。バターの香りが漂う会場で、アフタヌーンティーを楽しむ「ヌン活」気分が味わえます。



■田中初奈アナウンサー

「オープン15分前ですが、すでに行列ができています。」



福岡市・天神の岩田屋本店で始まったのは、初開催のイベント「スコーンアンドティーパーティー」です。

会場には、イギリスの伝統的なスコーンや、あんことバターを挟んだ和洋折衷のスコーンなど、43店舗の自慢の味が集結しています。



特に注目されているのは、東京のアフタヌーンティーの人気店「スリーティアーズ」の「トリプルバタースコーン」です。



通常の3倍のバターを使用して、一つ一つ手ごねし、その場で焼き上げます。

■田中アナ

「サクサク、ほろほろです。とても口溶けがいいです。バターの香りが、口いっぱいに広がります。」



会場にはイートインスペースも用意され「ヌン活」気分を味わうこともできます。



■訪れた人

「いい香りに包まれて幸せです。」

「平日の朝なのに、こんなに人が多いと思って。早く来てよかった。」

「いっぱいスコーンがあったので、どれを買おうかすごく迷いました。」

「1、2、3、4、5、6、7店舗は行きました。各店舗1個ずつ買って。10個はあるかもしれない。」



お気に入りのスコーンを心ゆくまで楽しめるこのイベントは、5月25日までの開催です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月20日午後5時すぎ放送