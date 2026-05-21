前半好調だったのに後半ボロボロ…アマチュアゴルファーが陥る「魔物の罠」と対処法
「前半はベストスコアペースだったのに、後半に入って突然崩れてしまった…」ゴルフを楽しむ人なら、誰もが一度は経験する“あるある”ではないでしょうか。
なぜ、私たちは急にゴルフが分からなくなってしまうのか。
マンガ『ゴルフは気持ち』第8話のエピソードをもとに、ゴルファーを狂わせる「魔物」の正体と、その対処法に迫ります。
自分だけ絶不調？ 実は全員に波が来ている
同レベルの仲間とのラウンドで、スタート直後から自分だけミスを連発すると「今日は最悪だ」「もう帰りたい」とメンタルが崩壊しそうになりますよね。
しかし、安心してください。
ゴルフの1ラウンド（18ホール）の中では、4人それぞれに必ず「好不調の流れ」がやってきます。
前半は絶好調だったライバルも、あるホールを境に突然パットが入らなくなったり、OBを連発したりとおかしくなる瞬間が必ず来るのです。
ジタバタする人から自滅していく
悪い波が来たとき、一番やってはいけないのが「強引に攻める」ことです。
林に入れたのに無理やりグリーンを狙ったり、力んでミスを繰り返したりと、調子が悪い時にジタバタすると余計にスコアを崩します。
マンガでも「調子の悪い時間帯にジタバタして余計に打った人が負ける」と描かれています。
魔法の言葉は「待つんだな」
「何をやってもいくつ叩いてもいいじゃないか」と開き直り、花道へおとなしく打ってガマンする。
良い波が再びやってくるまで、自分だけのゴルフをやりながら「待つ」。
これが、魔物の罠から抜け出す唯一の方法です。
ツキの流れを信じて、じっと耐える大人のゴルフを身につけましょう。