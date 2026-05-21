ある一点を支点に振れば簡単にクラブの芯で球を捕えられるようになる！！

テークバックの始動を別の視点から考えてみます。多くのレッスン書では、スウィングは「軸を意識しろ」と言います。しかし、ゴルフスウィングに軸はありません。ましてや背骨を軸にスウィングするなんて不可能です。背骨はS字状をしていて1本の棒ではないので、軸になりようがない。あり得ないことを、無理にイメージしようとするからゴルフが難しくなるのです。

従来の「頭を動かすな」とか「軸を意識しろ」は一切忘れてください。では、どこを動かさずにスウィングするといいのか?ある一点を支点に振れば、簡単にクラブの芯で球を捕えられるようになります。それは左胸鎖関節、左の鎖骨が胸骨に接しているところです。ノド元の左右にグリグリした突起が2つありますが、その左側の突起です。

この左の突起を支点に、①左肩を斜め下方に押し下げる。もしくは②右ヒジを引く。または③右肩を引き上げる。いずれの方法(意識)でも構いませんが、①②③がすべてバックスウィングの動きです。いわば、左の突起はコンパスの針の位置になり、右手小指と左手人差し指が重なるところ(グリップのインターロックするところ=Sメソッドでは「X点」と呼ぶ)が、コンパスの鉛筆の先端です。

左の胸鎖関節を中心にX点は完全な円運動となり、コンパスの針の位置がズレなければ、いつも一定の円を描くことができます。言い換えると、いつでもクラブヘッドの芯で球を捕える再現性が約束されるというわけです。ちなみに、左胸鎖関節を支点にスウィングをすると、多くの人は「インサイドに引きすぎでは?」とか「テークバックがフラットすぎるのでは?」と感じるかもしれませんが、実際に飛球後方からチェックすると、上のようにX点は75度の平面上を上昇しています(ドライバーの場合)。 時計盤でいえば、5時半と11時半を結んだ傾きが75度なので、かなり垂直に近い平面で決してフラットではないことがおわ かりいただけると思います。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨