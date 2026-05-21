【竹取物語の真相】かぐや姫は月ではなく「富士山」に帰った？地元に伝わる驚きの異伝とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

かぐや姫は富士山に帰った？ 『竹取物語』と不死の山

富士に伝わる「かぐや姫」異伝

平安前期に書かれた、現存する日本最古の物語とされる『竹取物語』。話の最後で、ヒロインのかぐや姫は月へと帰るにあたり、帝に手紙と不老不死の薬を残していきます。ところが最愛の人を失った帝の悲しみは深く、永遠の命などに価値はないとして薬と手紙を「天に最も近い山」で焼くよう命じたのでした。

この山こそが富士山であり、山頂から立ちのぼる噴煙は不老不死の薬を焼いたなごりだとして物語は結ばれます。そこでは「士（つわもの）らを大勢連れて、不死の薬を焼きに登った」ことから「富士の山」、あるいは「不死の山」という名がついたという由来も語られます。

一方、富士山の周辺地域では、かぐや姫は月ではなく富士山に帰ったという異なる伝承が伝えられています。かぐや姫はもともと富士山の神様（浅間神）で、最後には富士山頂のほら穴へと消えていくという内容です。

富士山本宮浅間大社の主祭神は、コノハナサクヤヒメ（木花之佐久夜毘売）という女性の神様です。富士信仰とかぐや姫の物語がいつの間にか結びついて、この土地ならではの民間伝承が生まれたのかもしれません。月の都の住人というのはファンタジーの色彩が濃い魅力的な設定ですが、富士山の神様というのも、より身近な存在に感じられます。

富士山で終わる『竹取物語』のラスト

『竹取物語』には、帝が手紙と不死の薬を富士山で焼かせ、今もその煙が立ちのぼっているという記述があります。この煙こそ、当時火山活動が活発だったしるしとする説もあります。

帝は天に近いという理由から、駿河国（現在の静岡県）にある最も高い山に使者を送り、かぐや姫に送られた手紙と不老不死の薬を焼くよう命じます。

かぐや姫は月ではなく富士山に帰った!?

光る竹のなかから現れた美しい姫が最後には月に帰っていく『竹取物語』。しかし富士山の周辺では、かぐや姫は富士山の神様で、月ではなく富士山頂のほら穴に帰ったという物語が伝わっています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。