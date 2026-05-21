「数十年に一度の花」マンションの植え込みで咲きました 福岡
視聴者から寄せられた、こちらの写真をご覧ください。建物の2階部分まで、ながーく伸びた植物が映っています。数十年に一度しか咲かないという「幻の花」、いったいどのような植物なのでしょうか。
取材班は、寄せられた情報をもとに福岡市中央区今泉に向かいました。
■野口明日香記者
「この辺りに咲いているということで、ありました。」
集合住宅の植え込みに、見上げるほど背の高い植物。
■店舗関係者
「たぶん、ことしに入ってから、急に伸びたなという感じがしたのですが。そうしたら、あっという間にこんなになって、びっくりしています。」
この植物の存在を気にとめるようになったのは、去年10月末のことでした。
■店舗関係者
「これが10月26日のとき。ただの茎みたいな感じ。ここから急に伸びてきて、びっくりしました。」
管理会社の担当者は「20年ほど前に花壇を作った記録があるが、誰がいつ植えたか分からない」と話していて、植物の正体は分からないということです。
“植物のプロ”に、撮影した映像を見てもらいました。
■久山植木・菅 登志貴 店長
「こちらはリュウゼツランですね。日本では30年から50年に一度、花を咲かせるということで有名です。」
リュウゼツランは中南米原産の多肉植物で、一度花を咲かせた後は枯れてしまいます。
■菅店長
「リュウゼツランの花自体はものすごく珍しいです。写真に収めてもいいくらいじゃないかと思います。」
「数十年に一度」という珍しい花に、地域の人たちは。
■住民
「本当ですか。そんなに貴重な。ここを通る人にそのままお伝えしようかな。」
「見ることができれば、運がいい」と言われる“幻の花”。
菅店長によりますと、このリュウゼツランは、あと2～3週間で枯れてしまうのではないかということです。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月19日午後5時すぎ放送