視聴者から寄せられた、こちらの写真をご覧ください。建物の2階部分まで、ながーく伸びた植物が映っています。数十年に一度しか咲かないという「幻の花」、いったいどのような植物なのでしょうか。

取材班は、寄せられた情報をもとに福岡市中央区今泉に向かいました。



■野口明日香記者

「この辺りに咲いているということで、ありました。」

集合住宅の植え込みに、見上げるほど背の高い植物。





1階に入居する店舗の関係者は。■店舗関係者「たぶん、ことしに入ってから、急に伸びたなという感じがしたのですが。そうしたら、あっという間にこんなになって、びっくりしています。」

この植物の存在を気にとめるようになったのは、去年10月末のことでした。



■店舗関係者

「これが10月26日のとき。ただの茎みたいな感じ。ここから急に伸びてきて、びっくりしました。」



管理会社の担当者は「20年ほど前に花壇を作った記録があるが、誰がいつ植えたか分からない」と話していて、植物の正体は分からないということです。

“植物のプロ”に、撮影した映像を見てもらいました。



■久山植木・菅 登志貴 店長

「こちらはリュウゼツランですね。日本では30年から50年に一度、花を咲かせるということで有名です。」

リュウゼツランは中南米原産の多肉植物で、一度花を咲かせた後は枯れてしまいます。



■菅店長

「リュウゼツランの花自体はものすごく珍しいです。写真に収めてもいいくらいじゃないかと思います。」

「数十年に一度」という珍しい花に、地域の人たちは。



■住民

「本当ですか。そんなに貴重な。ここを通る人にそのままお伝えしようかな。」



「見ることができれば、運がいい」と言われる“幻の花”。



菅店長によりますと、このリュウゼツランは、あと2～3週間で枯れてしまうのではないかということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月19日午後5時すぎ放送